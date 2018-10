Com pênalti perdido, Ceará e Botafogo empatam sem gols no Castelão

Ceará e Botafogo não saíram no zero no placar em partida que marcou o encerramento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, nessa segunda-feira (15), no Castelão. O grande lance jogo foi protagonizado por Arthur, que desperdiçou um pênalti para o Vozão no primeiro tempo. No segundo, Saulo foi o destaque da equipe carioca.

A etapa inicial foi de baixa produtividade em Fortaleza, mas o domínio ficou nos pés da equipe mandante, que finalizou duas vezes. Quando o Botafogo parecia crescer na partida, se mostrando capaz de segurar a pressão cearense, Juninho Quixadá foi derrubado por Lindoso na área, aos 28 minutos.

Arthur, o artilheiro do Vozão no Brasileirão, com quatro gols, foi o responsável pela cobrança da primeira penalidade a favor do Ceará no Campeonato. Saulo escolheu o canto esquerdo e o chute do atacante foi para fora pelo lado direito do gol botafoguense.

Depois do intervalo, a equipe carioca voltou melhor e assustou logo no primeiro minuto, quando Pimpão obrigou Éverson a fazer ótima defesa. Aos 29, Arthur voltou a ser o destaque do jogo. Ao ser substituído, o atacante socou o banco de reservas e precisou ser atendido pelos médicos após cortar a mão.

Aos 30 minutos, foi a vez de Saulo brilhar com duas grandes defesas. Após cobrança de escanteio, o goleiro botafoguense afastou a cabeçada de Ricardo Bueno e, no rebote, evitou o gol de Quixadá, que havia balançado a rede em lance anterior onde o juiz sinalizou irregularidade. Tudo igual no Castelão num resultado que prejudicou as duas equipes.

O Ceará é o primeiro time no Z4, com 31 pontos. Os comandados de Lisca visitam o líder Palmeiras, no próximo domingo (21), no Pacaembu. Já o Botafogo tem 35 pontos e ocupa a 12ª posição da tabela. O Alvinegro carioca enfrenta o Bahia no sábado (20), no Nilton Santos. Após receberem o terceiro cartão amarelo, Carli e Matheus Fernandes desfalcam a equipe.