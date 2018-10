Na luta contra rebaixamento, Chapecoense anuncia Claudinei Oliveira

Um dia depois de demitir Guto Ferreira, a Chapecoense já tem novo treinador confirmado. Claudinei Oliveira, que estava no Paraná, aceitou a proposta e terá a missão de evitar o rebaixamento do Verdão na reta final do Campeonato Brasileiro. O anuncio oficial foi feito através das redes sociais do clube no início da tarde desta terça-feira.

Pela equipe paranaense, Claudinei não conquistou nenhuma vitória. Em 11 jogos, foram três empates e oito derrotas - um aproveitamento de apenas 9% dos pontos conquistados.

Ainda neste ano, o treinador comandou o Avaí, sendo demitido em abril, e o Sport, onde pediu demissão em agosto. A Chape será seu quarto trabalho na temporada.

Claudinei topou o contrato de nove jogos por acreditar na permanência do clube na Série A. Ele encontrará a equipe na 18ª colocação, com 31 pontos, a um de distância do primeiro fora da zona de rebaixamento, o Vitória.

O primeiro compromisso do novo comandante será no domingo (21), fora de casa, contra o Cruzeiro. A partida é válida pela 30ª rodada do Brasileirão.