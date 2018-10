Após quebrar jejum, Uribe não vê titularidade garantida no Flamengo

Após voltar a marcar, depois de dois meses, o colombiano Fernando Uribe falou com uma imprensa no Ninho do Urubu, após uma reapresentação da equipe. Esbanjando sorrisos, o camisa 20 rubro-negro elogiou a confiança da equipe com Dorival Júnior e destacou que a titularidade não está garantida, elogiando Henrique Dourado e Lincoln:

"Não acho que a posição seja minha. Foi uma decisão que o professor tomou na sua chegada e estou seguro que Henrique e Lincoln estão prontos para fazer o melhor. A mentalidade mudou, mas foi geral. Toda a equipe ajudou e conseguiram os últimos resultados".

Desde a chegada do treinador, o Rubro-Negro melhorou seu desempenho, e conquistou sete de nove pontos disputados, voltando a brigar pelo título brasileiro. Por isso, o colombiano afirmou que a intensidade e a postura da equipe têm que ser mantida pelas próximas partidas:

"Creio que estamos seguindo um bom caminhos nesses com esses últimos jogos. Vamos ter a possibilidade de brigar pelos três pontos. Temos que continuar com a intensidade alta e com a postura que tivemos nos jogos anteriores para esse fim de semana. Estamos com a cabeça só nesse jogo e vamos buscar os pontos para que o time possa seguir na briga do campeonato".

Contra o Paraná, lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 17 pontos, o Flamengo enfrentará a pior defesa do torneio. Porém, Uribe não se ilude com esse desempenho do rival da próxima rodada, espera uma postura aguerrida do rival, e quer que a equipe da Gávea aproveita o desespero dos paranaenses:

"São apenas números. Como atacante, eu não tenho muito que me ligar nas estatísticas. Cada jogo é diferente e cada equipe briga por um ideal. Eles estão querendo sair da parte de baixo da tabela e esperamos nos aproveitar disso".

Pela 30ª rodada do Brasileirão, no domingo (21), o Flamengo vai até a Vila Capanema enfrentar o Paraná, às 19h. Já sabendo do resultado do jogo do Palmeiras (que enfrentará o Ceará às 16h), o Rubro-Negro poderá cortar a diferença para o Alviverde, se aproximando ainda mais do líder do campeonato.