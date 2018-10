Daniel comemora chance no Fluminense: "Tenho muito tempo de casa"

Na tarde desta terça-feira (16), o elenco Tricolor se reapresentou e deu sequência à preparação para o jogo diante do Atlético-MG, no próximo domingo, às 16h, no Nilton Santos. O meio-campo Daniel concedeu entrevista coletiva e falou sobre o próximo desafio do Fluminense no Campeonato Brasileiro.

"Esse jogo vai ser extremamente importante. Queremos terminar o Brasileirão muito bem, subir ao máximo na tabela e esse jogo é fundamental. Ganhando, ficamos seis pontos atrás deles, então, precisamos dar a vida para conquistar essa vitória", destacou o atleta.

O jovem ainda comentou sobre sua estreia em clássicos no Maracanã com a camisa Tricolor.

"Foi emocionante. Quando o preparador físico me chamou, deu aquele arrepio, mas fiquei arrepiado de felicidade de poder jogar meu primeiro Fla-Flu no Maracanã, sempre sonhei com isso. Infelizmente o resultado não veio na minha estreia, não era o que queríamos", lamentou.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Cria da base de Xerém, Daniel voltou recentemente ao time após ter sido emprestado. "Os empréstimos são para ganhar rodagem, experiência, e isso eu consegui, joguei jogos importante por onde passei. Lógico que quando você é emprestado, pensa se vai voltar a jogar pelo Fluminense, mas sempre mantive o foco e dei o meu melhor para conseguir voltar e jogar aqui", declarou o meia.

Para Daniel, a disputa de espaço no time do técnico Marcelo Oliveira é natural, mas acredita que está realizando um bom trabalho.

"Disputa boa, sadia, entre amigos, todos querem jogar. Estou treinando forte para isso. Quando entro, dou meu máximo para ajudar o time no Brasileiro, mas também querendo ser inscrito na Sul-Americana para ajudar nas duas competições", finalizou.