Luan pode desfalcar o Grêmio na semifinal da Libertadores

A delegação gremista já está de volta à Porto Alegre acompanhada de preocupações. Além da derrota para o Palmeiras, que afastou as possibilidades de título, o grupo traz na mala a preocupação com Luan, que deixou o gramado após sentir dores no pé direito por conta da fascite plantar que o atinge desde 2015.

Nesta segunda-feira o atacante passa por exames para saber a gravidade da lesão. Com base nisso, será possível saber se há a possibilidade de seguir tratamento com medicamentos e fisioterapia, para que o camisa 7 atue diante do River Plate, na primeira partida da semifinal da Libertadores da América, que acontece no dia 23, em Buenos Aires.

A ausência de Luan no duelo não está descartada. Um tratamento mais profundo pode ser a solução do problema do atleta, o que ameaça também sua presença no jogo de volta, que acontece no dia 30, na Arena do Grêmio.

Alm de Luan, outros cinco atletas, que desfalcaram a equipe na partida contra o Palmeiras por conta de lesões, seguem fazendo tratamento. Marcelo Grohe, Bruno Cortez, Léo Moura, Ramiro e Everton também são dúvida para a partida diante do time argentino.