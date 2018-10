Paraná confirma aumento no valor do ingresso para partida contra o Flamengo

Querendo lucrar com a bilheteria, o Paraná confirmou que aumentou o preço dos ingressos, para o jogo contra o Flamengo, no próximo domingo (21), na Vila Capanema. O valor, que era de R$ 60, subiu para R$ 100, aumentando cerca de 66,6%.

A decisão foi tomada após a falha na negociação para que a partida fosse realizada em Cascavel, cerca de 500 quilômetros de distância de Curitiba. O motivo foi a falta de acordo entre o prefeito da cidade e a diretoria, já que o estádio precisava renovar os laudos do Corpo de Bombeiros.

Em 14 jogos como mandante, o Tricolor teve prejuízo em cinco (Fluminense, Bahia, América-MG, Botafogo e Chapecoense), gerando renda negativa de R$ 40.503,19. Contra a Chape, foi registrado o menor público da competição na temporada, com apenas 2.239 pagantes.

Atual lanterna isolado do Brasileirão, com 17 pontos, o Paraná tem 99% de risco de rebaixamento. O planejamento da diretoria é utilizar os confrontos contra equipes que brigam pelo título para poder arrecadar dinheiro e aumentar a média de público do clube no próximo ano.