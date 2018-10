Peres dá autonomia a Cuca e Santos inicia planejamento para 2019

A temporada ainda não acabou, a busca por uma vaga na Libertadores continua, mas já é ano novo no Santos. O presidente José Carlos Peres, junto ao técnico Cuca e o executivo de futebol Renato sentarão para alinhar o planejamento para a próxima temporada nesta terça-feira.

Peres exaltou o trabalho feito por Cuca até então e disse que sentará com o treinador e sua comissão, além do gerente administrativo Sérgio Dimas para discutir reforços para o ano que vem.

"Conto com o Cuca. É um excelente treinador. O resultado está aí, estamos ganhando os jogos. A gente espera que o Cuca continue conosco não só esse ano. Terça-feira, eu, Cuca, Renato e o Dimas vamos nos sentar e discutir nomes. Nós vamos fazer o time do Cuca. Entendeu ou não? A preferência é fazer o time dele", disse o presidente santista.

Desde que assumiu o Peixe, Cuca recebeu quatro reforços: Carlos Sánchez, Bryan Ruiz, Derlis González e Felippe Cardoso. É bom lembrar que Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols, tem empréstimo até o fim deste ano. Com isso a diretoria deve buscar um novo protagonista para o time, um volante e outro meia.