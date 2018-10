Em sorteio na FERJ, Campeonato Carioca 2019 tem grupos e jogos definidos

Na sede da FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), foram definidos nessa terça-feira (16), os grupos e os duelos do Campeonato Carioca 2019. Com início da Taça Guanabara no dia 19 de janeiro, a competição terá seu fim no dia 21 de abril, tendo 18 datas no total. Confira como ficaram os grupos:

Grupo B: Vasco, Fluminense, Portuguesa, Madureira, Volta Redonda e 2º colocado da 1ª Fase (Grupo A);

Grupo C: Botafogo, Flamengo, Boavista, Cabofriense, Bangu e 1ª colocado da 1ª Fase (Grupo A).

O regulamento será o mesmo desse ano. Ainda em 2018, será realizado a Seletiva, com seis clubes (América, Americano, Goytacaz, Nova Iguaçu, Macaé e Resende), com os dois melhores se classificando para a disputa dos dois turnos, em 2019, enquanto os outros quatro disputarão a permanência entre si, no Grupo X, onde dois serão rebaixados.

Na Taça Guanabara, primeiro turno, as equipes se enfrentarão dentro do próprio grupo. Já na Taça Rio, segundo turno, as equipes enfrentarão os adversários do outro grupo. Nos dois turnos, os dois melhores de cada chave se classificarão para as semifinais, e os líderes dos grupos terão a vantagem do empate.

Caso um mesmo time ganhe os dois turnos, estará automaticamente classificado para a grande final do estadual. Enquanto isso, os quatro melhores classificados disputarão uma semifinal e final, em jogo único, para definir quem será o adversário na decisão, que será em jogo único.

Caso cada turno tenha um vencedor diferente, essas equipes enfrentarão os dois melhores classificados restantes na semifinal, disputando a vaga na decisão. Nesse caso, a final do Campeonato Carioca será em dois jogos. Confira a tabela completa:

Jogos da Taça Guanabara:

1ª rodada (19/01 e 20/01): Fluminense x Volta Redonda / Madureira x Vasco / Portuguesa x 2º colocado do Grupo A / Flamengo x Bangu / Cabofriense x Botafogo / Boavista x 1º colocado do Grupo A;

2ª rodada ():

3ª rodada ():

4ª rodada ():

5ª rodada ():

Semifinais (09/02 ou 10/02): 1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo C / 1º colocado do Grupo C x 2º colocado do Grupo B

Final (16/02 ou 17/02): Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Jogos da Taça Rio:

1ª rodada ():

2ª rodada ():

3ª rodada ():

4ª rodada ():

5ª rodada ():

6ª rodada ():

Semifinais (30/03 e 31/03): 1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo C / 1º colocado do Grupo C x 2º colocado do Grupo B

Final (03/04 ou 04/04): Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Semifinal do Carioca:

Jogo 1 (06/04 ou 07/04):

Jogo 2 (06/04 ou 07/04):

Final do Carioca:

Ida (14/04):

Volta (21/04):