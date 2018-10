Em jogo marcado por fases diferentes, Corinthians recebe o Cruzeiro na final da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (17), o Corinthians recebe o Cruzeiro na Arena Corinthians, em jogo válido pela partida de volta da decisão da Copa do Brasil. A partida conta com muitos contrastes: de um lado, um Corinthians que não marca gols desde a partida de volta pela semifinal da Copa do Brasil. Do outro, um Cruzeiro com uma defesa que foi vazada apenas uma vez fora de casa nesta Copa do Brasil.

Corinthians e seu ataque quase inexistente

O Corinthians nesta partida terá que passar por um de seus maiores obstáculos na temporada: a falta de gols. O time precisa ganhar nesta quarta por dois gols de diferença para vencer no tempo normal. Isto, para um time que não marca gols a 382 minutos, é um problema e tanto, mas a escalação não terá mudanças significativas para que tenha tal melhora na parte ofensiva.

A única mudança provável em relação ao time da primeira partida será a volta do volante Douglas, que estava suspenso. Sendo assim, o provável Corinthians para a decisão será: Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Douglas; Romero, Jadson, Mateus Vital, Clayson.

Cruzeiro e a forte defesa fora de casa

Já o Cruzeiro se encontra em um cenário muito favorável ao seu estilo de jogo, afinal com a vitoria na primeira partida por 1 a 0, o time comandado por Mano Menezes pode fazer valer a sua maior característica até aqui na temporada: uma defesa praticamente perfeita fora de casa.

Até aqui, na campanha da Copa do Brasil, o time tem a incrível marca de apenas um gol sofrido fora de casa, e se este desempenho se repetir, a partida iria para as penalidades máximas, o que deixa os jogadores e a comissão técnica da Raposa tranquilos.

Com este cenário positivo, a única duvida para a decisão é a posição de lateral esquerdo por ainda não ter sido divulgado o substituto de Egídio, que está suspenso. Com isso, a provável escalação cruzeirense para a decisão será: Fábio, Edilson, Dedé, Léo, Lucas Romero; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves, Rafinha; Barcos.