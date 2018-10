Argel lamenta estado do gramado, mas destaca atuação do Coritiba: "Merecíamos a vitória"

O empate diante do CSA minou os planos do Coritiba de encostar no G-4 da Série B. Com a chuva que ocorre desde a semana passada na cidade, o gramado do Estádio Couto Pereira ficou, em palavras de Argel Fucks, impraticável. Porém, mesmo com a condição adversa, o treinador exaltou o desempenho de seus comandados.

"Nossa equipe é tecnicamente muito boa, mas com o gramado ficou impraticável de jogar futebol. E isso não é culpa de ninguém. Mesmo assim nos adaptamos e propomos o jogo. O futebol vive de chances e nós tivemos", afirmou em entrevista coletiva após o duelo.

O resultado deixa o Coxa apenas na oitava colocação, ainda podendo perder posições até o final da rodada e com seis pontos de diferença para o quarto colocado, o próprio CSA. Por isso, a necessidade da vitória para manter-se firme na briga por uma vaga no Brasileirão do próximo ano.

"Mexemos e corremos alguns riscos, porque não estávamos satisfeitos com o empate. Buscamos ter mais articulação no meio e conseguimos agredir, com passes verticais e laterais. Só nós propusemos o jogo e merecíamos a vitória. A exibição foi muito boa, mas claro que não gostei do resultado", completou.

Argel reconheceu a grande atuação do goleiro Lucas Frigeri, do CSA. Com suas defesas, permitiu que a equipe alagoana retornasse para casa com um ponto importante que mantém a equipe no grupo de acesso por mais uma rodada.

"Faltou o gol, mas principalmente no primeiro tempo. O goleiro deles foi o nome da noite, pegou tudo. Estava inspirado", concluiu.

O Coritiba volta a campo somente no sábado da próxima semana (27), quando viaja para enfrentar o Paysandu, às 18h30, no estádio da Curuzu, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.