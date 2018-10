Pedro vai para o CT do Fluminense e inicia nova etapa do tratamento da lesão

Depois de passar por cirurgia no Hospital Américas, no dia 21 de setembro, o atacante Pedro, do Fluminense, retirou os pontos no dia 6 de outubro, e iniciou seu tratamento em casa. Nesta terça-feira (16), o jogador foi, pela 1ª vez desde a operação, ao CT do clube, e começou uma nova fase no processo de recuperação.

O trabalho que estava sendo feito em casa com o fisioterapeuta Nilton Petrone, o Filé, tinha como meta retomar o arco (flexão) da perna direita do atleta, prevenindo futuros edemas ou derrames no local, e promovendo a volta da mobilidade de suas articulações da área.

Na nova etapa de recuperação, o tratamento será reforçado. O jovem será acompanhado diariamente por Filé e por toda a equipe de médicos do Tricolor das Laranjeiras, tendo direito aos melhores aparelhos e uma estrutura sólida, para voltar aos gramados o mais rápido possível.

Pedro chegou ao CT por volta das 13h30 desta terça-feira, e fez uma sessão para estimular a musculatura posterior da coxa direita. O centroavante também trabalhou a flexão do arco do joelho operado, mostrando limitações em sua mobilidade.

A previsão momentânea de recuperação da lesão é de seis a oito meses após a cirurgia e, por isso, é improvável que o jovem consiga ter condições de retornar aos campos antes de março do ano seguinte.