Com novos desfalques, Grêmio se prepara para enfrentar o América-MG

Visando o duelo contra o América Mineiro, o Grêmio treinou na manhã desta quarta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho. O trabalho foi em campo reduzido, com o grupo dividido em três equipes de sete jogadores, que se confrontavam alternadamente.

A atividade não deu indícios de quem Renato Portaluppi deve mandar a campo diante da equipe mineira. Devido ao duelo da Libertadores na próxima terça-feira, é provável que um time alternativo atue no Brasileirão. Já nos minutos finais, o atacante Marinho caiu de mau jeito após uma dividida e deixou o gramado sentindo dores.

Dos atletas que estavam no departamento médico, apenas Bruno Cortez participou normalmente dos trabalhos. Everton e Ramiro treinaram em separado sob a supervisão da equipe de fisioterapia, assim como Marcelo Grohe, que fez atividade com o preparador Rogério Godoy. Luan e Léo Moura permaneceram no vestiário em tratamento. Quem desfalca a equipe pelas próximas duas semanas é André, o atacante passou por uma cirurgia de apendicite.

Após longo tempo sem atuar por conta de uma lesão, Michel volta a ficar à disposição de Renato e deve atuar no sábado. O volante concedeu entrevista coletiva depois do treinamento e falou sobre a expectativa de retornar.

“Confesso que é meio difícil o retorno. A gente sabe que só ganha ritmo jogando e faz bastante tempo que não jogo. Da lesão já estou 100% curado, treinando forte para recuperar um pouco do ritmo e agora me coloco a disposição do Renato, se for o caso de me usar no sábado, estarei à disposição”, afirmou.

O Grêmio entra em campo no próximo sábado, às 16h, diante do América-MG. A partida, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no Estádio Independência.