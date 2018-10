De volta depois de três meses, Walter comemora retorno com assistência pelo CSA

O CSA ganhou um reforço de peso para reta final da Serie B. Brigando pelo acesso e depois de ter perdido em casa para a Ponte Preta na última rodada, ontem o azulão do mutange enfrentou jogo difícil contra o Coritiba, dentro do Couto Pereira. No final, um importante resultado: 1 a 1 e pontinho valoroso conquistado para levar para casa.

Apesar do jogo de duas equipes que namoram o acesso, um fato secundário acabou roubando a cena durante todos os 90 minutos. O retorno do centroavante Walter aos gramados. Sem atuar desde o dia 20 de julho e passando uma uma série de problemas diferentes, o ex-Fluminense e Internacional e foi a surpresa da escalação do técnico Marcelo Cabo. E correspondeu: com uma lindíssima assistência de peito para o único gol do CSA no jogo. Marcado por Didira.

No momento que o juiz decretou o final do duelo, naturalmente todos os repórteres foram em Walter. Inclusive os locais. Visto o seu tempo e passagem razoavelmente marcante pelo Atlético Paranaense. Feliz e esperançoso, Walter comemorou o empate da sua equipe, agradeceu pela oportunidade concedida por Marcelo Cabo e lembrou do pai, sequestrado já a nove meses.

"É um ponto muito importante, contra uma equipe que também briga na parte de cima. Eu acho que esse empate tira eles (o Coritiba) da disputa pelo acesso. É menos um. Demos o vacilo de levar o gol mas sairemos daqui com um resultado bom. Queria agradecer também ao professor Marcelo Cabo, que me deu a oportunidade, me ofereceu confiança, mesmo eu tendo passado e ainda está passando por um momento complicado. Estou muito feliz por ter ajudado".

Walter também mostrou carinho pelos torcedores do Coritiba. Seu rival por bom tempo, o atacante ignorou as vaias e as brincadeiras enquanto subia no carro maca e disse ter admiração pelo alviverde.

"Gosto muito de vir jogar aqui contra o coxa. Eu me sinto muito bem. É uma grande equipe, e olhem só o carinho que todos os torcedores possuem por mim", encerrou, de forma descontraída.