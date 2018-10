Após ser demitido, Thiago Larghi se despede e agradece Atlético-MG por oportunidade

Após ser demitido do comando técnico do Atlético-MG, na última quarta-feira (17) após o treino, Thiago Larghi, agradeceu a oportunidade no Galo em uma nota oficial. O treinador permaneceu oito meses frente ao clube - sendo 4 como interino e 4 como efetivo - e comandou o time em 49 jogos ( 23 vitórias, 12 empates e 14 derrotas).

Larghi orientou o seu primeiro treino no dia 9 de fevereiro. De lá pra cá, o técnico perdeu a final do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, uma eliminação na Sul-Americana em casa, contra o San Lorenzo e a desclassificação na Copa do Brasil para a Chapecoense.

Confira a nota publicada pelo treinador

"Hoje encerro minha passagem de pouco mais de um ano pelo Atlético-MG. Tive meu início no clube como auxiliar-técnico a partir de setembro de 2017 e em fevereiro deste ano assumi o cargo de treinador da equipe. Foi um período incrível, de aprendizado e muitos desafios. Deixo o comando de cabeça erguida, com a certeza de que o papel de toda a comissão técnica foi desenvolvido da forma mais séria possível, mesmo com as baixas que tivemos no elenco durante o ano.

Agradeço a confiança de um clube como o Atlético e a oportunidade de dirigir o time durante 49 jogos, onde tivemos o ataque mais positivo do Brasileirão e mantivemos a equipe na zona de classificação à Libertadores ao longo de toda a competição.

Muito obrigado à Massa Atleticana, que sempre esteve ao nosso lado, incentivando e jogando junto em todos os momentos! Agradeço à diretoria e a todos os funcionários pelo apoio e dedicação. Um muito obrigado também aos atletas, com os quais construímos uma excelente relação no dia a dia e que demonstraram enorme comprometimento com o trabalho do início ao fim.

Menciono aqui também a imprensa, que sempre cumpriu o seu papel e foi muito justa na avaliação de nosso trabalho, principalmente quando assumimos a equipe. Juntos construímos uma relação de respeito e saudável para todos os lados.

Levarei com enorme carinho esta experiência para o futuro e ficarei na torcida para que o clube alcance os objetivos traçados para esta temporada. Obrigado a todos mais uma vez. Um forte abraço!"