Fluminense encaminha compra de Rodolfo e renovação de Júlio César

No final deste ano, os contratos de três dos quatro goleiros do Fluminense se encerram. São eles, o titular, Júlio César, seu reserva imediato, Rodolfo, e De Amores. A situação mais avançada é a de Rodolfo.

O goleiro de 27 anos pertence ao Oeste-SP e está no Fluminense por empréstimo até o final deste ano, com opção de compra ao término do período. O Tricolor já manifestou o desejo de exercer a compra de Rodolfo.

Rodolfo atuou em apenas duas partidas pelo Fluminense. Sua estreia foi contra a Cabofriense, pelo Campeonato Carioca, em 18 de março. Mas ganhou destaque quando substituiu Júlio César na última partida contra o Botafogo, na qual defendeu um pênalti e garantiu a vitória do Tricolor.

Em relação ao goleiro Júlio César, o titular da equipe em 52 partidas neste ano, o Fluminense tem a intenção de renovar o contrato. Uma nova reunião com o representante do jogador deve ser marcada nos próximos dias.

Já a situação de Guillermo De Amores segue sem definição. O goleiro veio por empréstimo do Boston River (URU) e ainda não atuou nenhuma vez pelo Tricolor. O Fluminense aguarda o goleiro se recuperar de uma lesão no joelho direito para iniciar as conversas.

O quarto goleiro do Fluminense é Marcos Felipe. O contrato do goleiro de 22 anos termina no fim da próxima temporada. Ele disputou quatro partidas pelo Tricolor e sofreu seis gols.