André passa por cirurgia e está fora dos confrontos contra River Plate pela Libertadores

ruiO departamento Médico do Grêmio está cheio, e hoje ganhou mais duas baixas. André passou por uma cirurgia de apendicite e desfalca o tricolor gaúcho por 15 dias. O atacante está fora dos confrontos contra o River Plate, da Argentina, pelas semi-finais da Libertadores da América. O último gol de André foi em 1º de setembro, na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Botafogo na goleada de 4 a 0.

​No treino desta manhã, Marinho torceu o tornozelo e virou dúvida para as próximas partidas da equipe. Mas nem todas as notícias ruins para o treinador e torcedor gremistas. O técnico Renato Portaluppi pode ter a volta de Éverton. O 'Cebolinha' já corre pelos gramados do CT Luiz Carvalho e deve ir para o jogo na Argentina. Cortez foi outro que participou da atividade nesta manhã e deve ser reforço da equipe para a semana decisiva da temporada tricolor. O goleiro Marcelo Grohe, que teve constatada a mesma lesão de Éverton, treinou com o preparador de goleiros Rogério Godoy.

O próximo compromisso da equipe gaúcha é diante do América-MG, no sábado, dia 20 de outubro, às 16 horas. Na terça-feira, dia 23, a equipe recebe o River Plate na Arena do Grêmio pelo primeiro jogo da semi-final da Libertadores da América. O horário da partida foi alterado pela Conmebol, passou das 19h30 para as 21h45. O foco gremista agora é total na competição continental, visto que a disputa pelo título brasileiro já está distante.