Para entender queda de produção do São Paulo, Leco e Raí se reúnem com Aguirre

O São Paulo vive dias difíceis. Ultima vitória nos últimos oito jogos. Quebra de tabu de 16 anos sem perder para o rival em seu estádio. Perda da liderança e vaga direta na Libertadores 2019 ameaçada.

A princípio, a cúpula tricolor tenta entender a má fase do time na base da conversa. Leco, ao lado de Raí, quiseram saber do próprio Aguirre um diagnóstico sobre a derrocada no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Isso por conta da avaliação negativa sobre a postura da equipe nas duas ultimas derrotas, para Palmeiras e Internacional, ambas por dois gols de diferença (2 a 0 e 3 a 1 respectivamente).

A ideia é de que haja maior carga de trabalho, tanto para atletas como para comissão técnica e dirigentes. É consenso de que é necessária doação de todos para retomar a liderança.

''No momento desafiador, e já passei por vários na minha carreira como jogador e estou passando por um agora, você tem de pensar em todos os detalhes. Quando as coisas estão dando certo, tudo sai mais fácil. Quando não estão dando certo, tem de pensar em todos os detalhes e cada um melhorar um pouco mais: os jogadores, a comissão técnica, a diretoria. Eu sou o maior responsável disso, da situação hoje em dia, e continuo confiante. Melhorando o trabalho, o que você acha que pode melhorar, vai recuperando a confiança. Com os resultados, as coisas voltam ao normal'', disse Raí, na última terça-feira.

Atendando-se à entrevistas e no que se conversa internamente, entende-se que não há apenas um motivo para tamanha queda de produção. As lesões de Everton, peça fundamental no esquema de Aguirre, têm contribuição importante também, por exemplo.

Nos bastidores do São Paulo, dividem-se àqueles que ainda acreditam no título e os que acham tarefa difícil. O consenso, mesmo entre os otimistas, é que a missão de tirar sete pontos de diferença para o líder, em nove rodadas é quase impossível.

No momento, o foco é garantir uma vaga direta para a Libertadores 2019. Não ter um lugar garantido na principal competição do continente afetaria drasticamente no planejamento para a próxima temporada.

Por isso, a vitória contra o Atlético-PR, no próximo sábado, no Morumbi, é fundamental. Uma vitória traria um pouco da confiança perdida nos últimos jogos.

Aguirre terá dois desfalques certos: Bruno Peres e Anderson Martins, suspensos. Além destes, Everton ainda fica de fora por lesão por no mínimo três semanas. Com isso, Arboleda e Rodrigo Caio brigam pela vaga na zaga, enquanto Araruna é favorito para assumir a lateral direita tricolor.