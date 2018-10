Luan Polli lamenta lesão de Magrão, mas vislumbra chance no Sport: "Estou preparado"

Contratado do pouco visto futebol de Malta para ser terceiro goleiro do elenco do Sport, Luan Polli viu suas chances de fazer a estreia oficial embaixo das traves rubro-negras se tornarem mais próximas. Com 25 anos e passagens por clubes como Flamengo e Figueirense, o arqueiro assumirá a reserva imediata de Mailson, atleta da base que inicialmente será o substituto do ídolo Magrão, que fraturou o antebraço e estará fora do restante da temporada.

Apesar de ter as chances de ainda atuar no ano aumentadas, Luan Polli lamentou muito a lesão de Magrão. Não só pelo fato do bom relacionamento que tem com o companheiro de profissão e clube, mas também por considerar que o goleiro de 41 anos como uma das grandes referências de sua carreira.

"Todo o elenco ficou muito triste com a lesão do Magrão. Ele é um dos líderes do elenco, uma referência do clube, e para mim, principalmente, uma das referências na posição. É sempre chato esse tipo de lesão, mas tenho certeza que ele voltará mais forte e melhor do que já é".

Disputando a vaga com o jovem Mailson, jogador credenciado da base rubro-negra, e que já atuou de forma competente no início do Brasileirão, Luan Polli prever uma disputa boa e sadia. E admite: caso aconteça a chance de entrar em campo, estará mais do que preparado, independente de toda a pressão que é substituir o que para muitos é o maior ídolo da história do Sport.

"Venho treinando todos os dias e me sinto pronto para ajudar caso for preciso. Acredito que tanto eu quanto o Mailson temos condições de ocupar esta vaga. Não será fácil substituir o Magrão, mas vejo que estamos prontos. Prevejo que possamos dar aquela dor de cabeça ao treinador", brincou.