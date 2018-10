Itair Machado planeja próxima temporada do Cruzeiro: Gabriel e Bruno Henrique estão na mira

Na manhã desta sexta-feira (19) o vice-presidente executivo de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, esteve na Rádio 98FM, onde concedeu entrevista falando sobre o planejamento e reforços para o ano de 2019, já que a Raposa está garantida na fase de grupos da Libertadores e não tem mais pretensões no Campeonato Brasileiro.

O time azul celeste sonha com o título mais importante da América no ano que vem. Para isso, o diretor do clube trabalha para trazer grandes nomes com o dinheiro adquirido com a conquista da Copa do Brasil. Um dos atletas, é o atacante Gabriel, atualmente no Santos, emprestado pela Internazionale-ITA.

"O Gabigol nós tentamos trazê-lo agora em janeiro. Cheguei a me reunir com o pai dele. Mas havia dificuldade financeira, tínhamos que investir no momento e era difícil. E ele é um jogador que está sim na pauta do Cruzeiro. Queremos reforçar o nosso grupo. Temos outros nomes também, mas a gente não vai ficar falando, para não gerar especulação. Mas a expectativa nossa é reforçar esse excelente grupo que nós já temos", afirmou Itair Machado.

Outro que também interessa a raposa é o atacante Bruno Henrique, que tem contrato com o time santista até 2020. Ricardo Goulart, do Guangzhou Evergrande, também esteve na pauta da diretoria para 2019.

"O Goulart eu tentei a contratação dele duas vezes. Acho que o Cruzeiro não precisa de muita peça. A gente acha que precisa contratar um atacante de beirada. A minha maior vontade de trazer para o Cruzeiro é o Bruno Henrique do Santos, já tentei umas três vezes e não deu certo. É um jogador que ia ajudar muito o Cruzeiro", pontuou o dirigente do Cruzeiro.

Mayke

O diretor Itair Machado também comentou sobre Mayke, que está emprestado ao Palmeiras em troca do centro-avante Rafael Marques (que já deixou o clube). Semanas atrás, na semifinal da Copa do Brasil, o lateral se envolveu em uma grande confusão com o atacante Sassá. Ambos foram julgados e punidos pelo STJD.

"A questão do Mayke vai ser resolvida, agora, quando montamos o planejamento com o treinador. O Cruzeiro troca ideia com o treinador, mas quem define o grupo ou o nome que vai ser contratado é o técnico. A gente confia muito no Mano (Menezes), sabemos que além dele ser um grande treinador, ele é um grande gestor", expressou.

Fred

O atacante Fred, que pouco jogou em 2018 devido à uma grave lesão, teve seu nome veiculado no futebol chinês. Itair Machado comentou sobre essa suposta proposta da China.

"A questão do Fred, não estamos sabendo, mas não duvido, porque é um grande jogador, voltou a pouco, está treinando bem. Se vier (uma proposta), temos que ouvir a vontade do atleta. O Cruzeiro no momento não quer se desfazer de nenhum jogador", disse.

Mancuello

Sobre o meia argentino Mancuello, o Cruzeiro possui uma dívida de R$ 700 mil com o Flamengo pela contratação do atleta no início do ano. Itair afirmou na entrevista na 98FM que pagará a dívida restante com cariocas na segunda-feira (22). Os dois clubes tinham combinado o acerto após a participação do Cruzeiro na Copa do Brasil.