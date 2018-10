Fluminense anuncia ingressos a partir de R$ 10 para partida contra o Nacional

O Fluminense receberá, na próxima quarta-feira (24), às19h30, no Estádio Nilton Santos, o Nacional do Uruguai. O embate é válido pela fase de quartas de final da Copa Sul-Americana. A venda dos ingressos para o confronto começou nesta quinta (18), às 20h, e o ingresso para sócios, em todos os setores, será a partir de R$ 10. Além disso, haverá 100% de desconto para sócios com o Pacote Check-ins 2018, Pacote Futebol e Tricolor de Coração.

O check-in online não será realizado no Portal do Sócio. Para a compra online, o sócio deverá fazer o cadastro no site VoucherSeguro.com com o mesmo e-mail e CPF cadastrado no Programa do Sócio Futebol. Depois do cadastro e a escolha do setor, o desconto será aplicado no final da compra. O ingresso poderá ser carregado no cartão-ingresso.

Sócios que não têm acesso ao cartão-ingresso devem baixar o aplicativo do VoucherSeguro através da loja de aplicativos do celular, fazer o login com mesmo e-mail e senha do cadastro no site, e carregar o ingresso no próprio aplicativo. Sócios de qualquer plano ou com qualquer pacote poderão adquirir seu ingresso, com seus respectivos descontos, nos pontos de venda por meio da apresentação da carteirinha, documento original com foto e CPF.

Gratuidades-Somente no setor Oeste Inferior

Por orientação dos órgãos de segurança e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), as gratuidades deverão ser retiradas com antecedência, na Sede do Fluminense e no Nilton Santos. Não haverá cessão de ingressos de gratuidade no dia da partida. Os documentos que comprovam o direito à gratuidade serão exigidos, tanto no momento da retirada no ponto de venda, quanto no acesso ao estádio.

Meia-entrada

Possuem o benefício da meia-entrada os estudantes de instituições públicas ou particulares do ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação, alunos dos cursos supletivo, pré-vestibular e técnico profissionalizante. (Lei Estadual nº 2.519/1996).

Jovens de 12 a 21 anos: possuem o benefício da meia-entrada. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada. (Lei nº 3364/2000).

INGRESSOS

-Setores Leste e Oeste

R$ 0 - 100% de desconto - Tricolor de Coração, Pacotes Futebol e Check-Ins 2018

R$ 20 - 50% de desconto – Sócio Futebol, Eterno Amor, Construa o CT e Pacote Jogos

R$ 30 - 25% de desconto – Guerreiro

Check-in on-line: do dia 18/10, quinta-feira, às 20h, até o dia 24/10, quarta-feira, às 16h

R$40 – Demais torcedores (R$ 20 meia)

-Setor Sul

R$ 0 - 100% de desconto - Tricolor de Coração, Pacotes Futebol e Check-Ins 2018

R$ 10 - 50% de desconto – Sócio Futebol, Eterno Amor, Construa o CT e Pacote Jogos

R$ 15 – 25% de desconto – Guerreiro

Check-in on-line: do dia 18/10, quinta-feira, às 20h, até o dia 24/10, quarta-feira, às 16h

R$20 – Demais torcedores (R$10 meia)

Pontos de Venda Antecipada – Somente em dinheiro

Laranjeiras: Sede Fluminense – Rua Álvaro Chaves, 41 – Do dia 19/10, sexta-feira, ao dia 23/10, terça-feira, das 10h às 20h; Dia 21/10, domingo, das 10h às 17h;

Nova Iguaçu: Shopping Nova Iguaçu: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111 Bairro da Luz - Loja Oficial Fluminense FC, 4º andar – Do dia 19/10, sexta-feira, ao dia 23/10, terça-feira, das 10h às 20h;

Nilton Santos – Bilheteria Sul - Do dia 19/10, sexta-feira, ao dia 23/10, terça-feira, das 10h às 17h; Não haverá venda no domingo, dia 21/10.

Vendas no dia da partida – Somente em dinheiro

Nilton Santos: Bilheteria Leste – Dia 24/10, quarta-feira, das 10h ao final do primeiro tempo;

Vendas Visitante – Somente em dinheiro

Nilton Santos: Bilheteria Norte – Dia 24/10, quarta-feira, das 13h ao final do primeiro tempo;

Preço: R$115