Vasco obtém empréstimo para pagar salários até o fim do ano

O Vasco finalmente obteve o empréstimo de R$ 38 milhões que precisava para pagar os salários e dívidas até o fim da temporada. O presidente Alexandre Campello conseguiu o valor usando a quantia que teria que receber da Globo, detentora dos direitos de transmissão, como garantia.

A dificuldade para obter o empréstimo pode ser explicada por um processo judicial que busca anular as eleições do Vasco e marcar uma nova para dezembro desse ano. Com esse caos político-administrativo, os bancos não quiseram emprestar o valor ao clube por não saberem quem seria o responsável por pagar.

Com a intenção de facilitar o recebimento do empréstimo, Julio Brant foi ao cartório assinar um documento onde se comprometia a pagar o valor dos empréstimos caso seja o próximo presidente. Brant foi candidato à presidência do Vasco e ganhador no votação de sócios no fim do ano passado. No entanto, sua atitude não agradou o presidente Alexandre Campello.

''Gostaria de dizer para eles que não precisam mais se preocupar. Até porque acertamos tudo ontem e eles já sabiam disso, quando vieram com essa história. Eles podem tentar capitalizar politicamente com essa iniciativa, mas isso não interfere em nada na segurança jurídica da operação. Até porque, para ter alguma relevância, todos os sócios elegíveis do Vasco teria de assinar esse termo, não apenas a Sempre Vasco. Parece até que eles já ganharam a eleição'', disse o atual presidente do Vasco.

O empréstimo é primordial para as pretensões que o Vasco tem de ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, competição que o clube se encontra a três pontos da zona de rebaixamento. Com os salários dos jogadores em dia, é mais fácil crer em uma melhora dentro de campo.