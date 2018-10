Buscando manutenção no G-4, Avaí recebe Oeste pela Série B

O Avaí recebe o Oeste na tarde deste sábado (20), às 16h30, em jogo válido pela 32ª rodada da Série B de 2018. Enquanto o Avaí busca uma vitória que pode encaminhar sua subida à Série A, o Oeste tenta fazer o maior número de pontos possíveis na Segundona, já que o risco de cair é pequeno, assim como a chance de subir. O clube catarinense está com 51 pontos na 3ª colocação, enquanto o Oeste está apenas em 13º, com dez pontos a menos.



Para se manter firme na luta pelo tão esperado acesso, o técnico Geninho já definiu o time. Sem Matheus Barbosa, que cumpre suspensão, a opção é o experiente Marquinhos.



"O time está definido. O Marquinhos fez uma boa recuperação e participou dos treinamentos de maneira satisfatória. Mantemos a estrutura do jogo com o Guarani, um meio-campo com uma pegada boa e o Marquinhos mais solto na armação para municiar o pessoal da frente. Trabalho foi bom e vamos torcer para transformar isso em uma boa partida", disse o comandante.



A diretoria do clube catarinense resolveu fazer uma promoção, na tentativa de encher o estádio nesta reta final de Série B. Os ingressos mais baratos são vendidos a R$ 5. Para Geninho, a caminhada até o acesso ainda é longa.



''Temos o cuidado de blindar o grupo e isso estamos conseguindo. Não podemos é controlar o pessoal de fora. O torcedor precisa ter muita calma, entender a dificuldade do jogo, ter paciência, saber como a equipe está se portando diante da dificuldade. Se a torcida vier aqui e começar a colocar pressão, vaiar o atleta, só vai ajudar o adversário e ainda será ruim para todos nós'', enfatizou.



Pelo lado paulista, o volante Maciel, um dos destaques da equipe na competição, destacou a necessidade de muita calma e estudo para vencer longe de casa.



"Precisamos ter paciência fora de casa, o Avai é um time muito bom, tem jogadores com muita velocidade, então temos que entrar muito ligados, como fizemos outras vezes como visitantes, para sair com a vitória lá", comentou.



O que resta ao Oeste é se manter o mais longe possível do Z-4, já que uma sequência de vitórias em busca do acesso parece improvável. Para permanecer na Série B, o Oeste precisa de apenas 4 pontos até o fim do campeonato - uma vitória e um empate. O problema é que os próximos adversários estão brigando na parte de cima da tabela: Avaí, Guarani e Figueirense.