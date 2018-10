Com gol polêmico, Bahia derrota Botafogo e respira na luta contra rebaixamento

Neste sábado (20), o Bahia derrotou o Botafogo por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos em jogo válido pela 30ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro. Edigar Junio marcou para o tricolor, com gol irregular, no início segundo tempo.

Este resultado afasta o Bahia da zona de rebaixamento e o coloca na 10ª posição da tabela, com 37 pontos. Já o Botafogo permanece com 35 pontos e cai para a 13ª posição.

O Botafogo se destacou no início da partida, com duas finalizações e uma chance clara em sete minutos. Aos poucos, o Bahia conseguiu equilibrar o jogo, mas o primeiro tempo foi de poucas emoções e muitos erros. O Glorioso perdeu boas oportunidades em falhas da equipe adversária. Rodrigo Pimpão errou em dois contra-ataques e Ramires perdeu gol inacreditável com Saulo já fora do gol do Botafogo. O Alvinegro foi para o intervalo com 62% de posso de bola, mas com apenas quatro finalizações contra três do Tricolor.

A qualidade do jogo melhorou muito já no início do segundo tempo, mas não para o Botafogo. Gilberto, com dor no joelho, não conseguiu voltar para jogar pela equipe baiana e foi substituído por Edigar Junio, que, com três minutos em campo, marcou para o Bahia. Ramires cobrou falta com perfeição na cabeça de Edigar, que estava em posição de impedimento e mandou para o fundo das redes.

O gol forçou o Botafogo a sair ainda mais para o jogo, tornando o segundo tempo bastante disputado, mas a equipe carioca não conseguiu o empate.

Na próxima rodada, ambas as equipes jogam no Sábado (27). O Bahia vai para São Paulo enfrentar o Corinthians, na Arena Corinthians, às 19h (de Brasília). Já o Botafogo visita o Atlético-PR na Arena a Baixada, no Paraná, às 21h (de Brasília).