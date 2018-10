São Bento e Criciúma empatam sem gols e seguem na segunda página da tabela

Pela 32ª rodada da Série B, São Bento e Criciúma se enfrentaram no Walter Ribeiro e não conseguiram tirar o zero do placar. Em partida realizada na noite desta sexta-feira (19), a baixa inspiração fez com cada um somasse um ponto - melhor para o Tigre, que jogou com um a menos desde os 14 minutos do segundo tempo e voltou a Santa Catarina sem levar gols.

O resultado deixa ambos em posições intermediárias, sem maiores pretensões na reta final de campeonato. O Criciúma aparece na 12ª colocação, com 41 pontos, um a mais do que o São Bento, 14º colocado. A equipe de Sorocaba tem oito pontos de vantagem em relação ao Sampaio Corrêa, time que abre a zona de rebaixamento.

O jogo

A falta de ímpeto ofensivo foi a tônica da primeira etapa. Por jogar em casa, o São Bento procurava tomar a iniciativa, mas não conseguia transformar o maior tempo de posse de bola em oportunidades reais. A única finalização com perigo do Bentão foi logo aos primeiros minutos, quando Samuel Santos recebeu de dentro da área e chutou com desvio na zaga, vendo a bola passar próxima à trave de Belliato.

O Criciúma errava muitos passes e tinha dificuldades de conseguir infiltrar-se na defesa mandante. Em um dos raros momentos, Elvis arrematou de fora da área para Rodrigo Viana espalmar para o lado. Minutos depois, em escanteio cobrado, Fábio Ferreira conseguiu cabecear com força, mas a bola foi no centro do gol e o goleiro são-bentista novamente salvou a equipe.

Azulão não consegue aproveitar vantagem numérica no segundo tempo

Na volta do intervalo, o São Bento bem que tentou, mas não foi feliz em balançar as redes. Aos seis minutos da etapa complementar, Samuel Santos foi lançado por Roni e frente a frente com o goleiro chegou a marcar o gol, mas o auxiliar já assinalava impedimento.

Três minutos depois, Tony apareceu bem ao ataque e soltou a pancada. Fábio Ferreira apareceu no caminho para esticar a perna e desviar para escanteio.

O Criciúma precisou jogar com um a menos desde os 14 minutos do segundo tempo. O meia Elvis levou cartão vermelho direto por esbravejar com o árbitro após uma decisão contrária. Com a desvantagem, o Tigre se retraiu ainda mais em seu campo de defesa.

O São Bento, após a expulsão do adversário, não soube como administrar o proveito de ter 11 jogadores em campo e não exigiu nenhuma grande intervenção de Belliato. O arqueiro visitante se sobressaia nos cruzamentos contra a sua meta e fez uma partida segura para não dar chance ao azar. No fim, o time da casa esbarrou em suas próprias limitações.

Ambos voltam a campo no sábado da próxima semana (27) para a sequência da Segundona. O São Bento, mais uma vez no Walter Ribeiro, recebe o CRB. Já o Criciúma, em clássico estadual, viaja até Florianópolis, onde enfrenta o Figueirense no Orlando Scarpelli.