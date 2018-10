Mazola avalia empate diante do São Bento como 'satisfatório'

O empate do Criciúma contra o São Bento foi visto com bons olhos pelo técnico Mazola Júnior. Jogando em Sorocaba na noite da última sexta-feira (19), o Tigre precisou jogar com um a menos desde os 13 minutos da segunda etapa, quando Élvis foi expulso por reclamação.

O comandante afirmou que a equipe fazia uma partida bastante consistente até a expulsão do meia, que acabou ocasionando uma dificuldade maior ao Tricolor.

"Tínhamos o jogo bem controlado até a expulsão do Elvis. Depois da expulsão, a situação complicou muito, tínhamos problemas com o Vitor que passou dois dias com infecção na garganta, estava muito mal, dificuldade até para respirar. Não pudemos refrescar mais uma vez. Os espaços iam começar a aparecer no momento que o Elvis foi expulso, veio tudo por água abaixo. Temos que parabenizar a equipe pelo espírito de sacrifício com um homem a menos, adversário direto, muito difícil jogar aqui, eles ganharam do Fortaleza, Guarani", disse em entrevista coletiva após o duelo.

Mazola afirmou que ainda irá conversar com Élvis, que sofreu sua segunda expulsão nesta Série B. Porém, o diálogo com o árbitro Wanderson Alves de Sousa já foi o suficiente para entender o que se passou.

"Conversei com o árbitro, que é muito bom, conheço ele. Sempre que apitou jogos que trabalhei, foi espetacular. Fez uma grande arbitragem, como tinha feito contra o Goiás, fui falar com ele. Disse que o Elvis ofendeu nitidamente por duas vezes. Não pode acontecer, com a experiência que ele tem, a importância que ele tem para o nosso grupo, não pode perder a cabeça assim. Poderia ter colocado uma situação muito complicada para nós."

Com este ponto conquistado, o Tigre chegou aos 41 na tabela de classificação, muito próximo do "número mágico" citado pelo treinador que confirma a permanência no torneio. A meta são os 45 pontos.

"Nós ganhamos um ponto importante aqui, perante tudo que aconteceu, antes e durante o jogo, acho que o Criciúma sai com um ponto muito satisfatório", concluiu.

Na próxima rodada, o Criciúma vai até Florianópolis, onde sábado (27) enfrenta o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli. O confronto será válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.