Fluminense anuncia Rappi como nova patrocinadora

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (19) sua nova patrocinadora. A marca estará estampada na camisa do Tricolor a partir da próxima quarta-feira (24), no jogo contra o Nacional (URU), pela Sul-Americana. A parceria irá até o final do Campeonato Carioca do ano que vem e as logos ficarão nas omoplatas das camisas.

Inaugurada na Colômbia há três anos, a Rappi foi lançada no Brasil em julho de 2017 e chegou ao Rio de Janeiro em março deste ano. A empresa alcançou a classificação de startup Unicórnio, empresas que lançam serviços ou produtos inovadores e são avaliados em mais de 1 bilhão de dólares. Ronaldo Barcellos, o vice-presidente Comercial do Fluminense, falou sobre a nova parceria.

“O Fluminense tem o pioneirismo em seu DNA, o que tem tudo a ver com startups. Esse modelo traz com ele profissionais com visão diferente da tradicional e mais ideias de ativação de marca, ações de Marketing inovadoras, muitas coisas que podemos desenvolver em conjunto dentro do nosso mundo do futebol” afirmou Ronaldo Barcellos.

A empresa quer tornar o Rio de Janeiro como um dos maiores pontos da marca no mundo. E viu no clube uma oportunidade de se aproximar do público carioca. Miguel Medina, cofundador da startup e responsável pela marca no Rio também falou sobre a parceria.

“Queremos não apenas estampar a nossa marca na camisa do clube, mas também agregar valor aos torcedores e jogadores. O Fluminense nos recebeu de braços abertos e com muito profissionalismo” disse Miguel Medina.

No Rio de Janeiro, a Rappi atende a bairros da Zona Sul, como Leblon, Gávea, Jardim Botânico, Ipanema, além da Barra da Tijuca e Centro da cidade. Até o fim deste ano, bairros como Tijuca, Freguesia e Recreio serão incluídos na área de atuação. Ricardo Bechara, Diretor de Expansão da empresa no Brasil, contou como funciona a empresa.

“Trouxemos para o Rio de Janeiro a receita de sucesso que fez com que a Rappi se espalhasse rapidamente por algumas das principais cidades da América Latina. Somos mais do que um aplicativo de delivery. Contamos com parceiros que podem comprar ou retirar encomendas e produtos. Trata-se de uma nova forma de consumir e otimizar a rotina do dia a dia” explicou Ricardo Bechara.

A Rappi entrega diversos tipos de produtos em minutos, por intermédio de assistentes pessoais autônomos. Pelo aplicativo, o usuário pode comprar produtos em categorias como: supermercados, farmácias, restaurantes. No início de 2018, recebeu um aporte de US$185 milhões, o que permitiu sua expansão no Brasil e na América Latina.