Ponte vence terceira seguida e se aproxima do G-4

Na última sexta-feira (19), em jogo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta recebeu e bateu o Figueirense, no Moisés Lucarelli. Com gols de André Luís e Léo Santos para a Ponte e Henrique Trevisan para o Figueirense, a Ponte levou os 3 pontos e chegou à 7ª posição, com 46 pontos, mas ainda pode cair algumas posições. Já o Figueira fica em 11º, com 41 pontos, ainda podendo perder uma posição.

O primeiro tempo teve um amplo domínio ponte pretano, onde a equipe da casa tinha a posse de bola e ia pra cima, já que ainda precisa vencer para se reabilitar de vez no campeonato.

Aos 10 minutos, André Luís foi lançado em um contra ataque e saiu cara a cara com Dênis. O atacante da macaca teve muita frieza para driblar o goleiro do Figueirense e abrir o placar para a Ponte Preta.

Aos 20, em um escanteio cobrado por Danilo Barcelos, a Ponte quase ampliou o placar. Lucas Mineiro desviou de cabeça e a bola ainda explodiu no travessão, assustando o goleiro Dênis. E aos 44, após um perigosíssimo cabeceio, Dênis espalmou a bola pra cima e salvou a equipe de Santa Catarina.

O segundo tempo começou com a Ponte pressionado em busca do segundo gol. Logo aos 10 minutos, mais uma vez, Léo Santos cabeceia para o chão após um escanteio cobrado por Danilo Barcelos, ampliando o placar. 3 minutos depois, em uma falta cobrada na área, Zé Antônio cabeceou e Henrique Trevisan desviou, diminuindo o placar da partida e dando números finais.

Aos 22, André Luís foi lançado em um dos muitos contra ataques da Ponte e bateu por cima, mandando quase fora do estádio. 4 minutos depois, Roberto puxou o contra ataque, tocou pra Danilo Barcelos e praticamente disse "faz" para o jogador da macaca. Mas ele também bateu muito embaixo da bola e perdeu o gol. Aos 30, em um cruzamento que teve um belíssimo corta luz de Felipe Amorim, Elton bateu forte e obrigou Ivan a fazer uma bela defesa.

Pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte volta aos gramados na próxima sexta (26), quando enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, às 20h30. Já o Figueirense, também pela Série B, recebe o Criciúma, no sábado (27), às 16h30, no Orlando Scarpelli.