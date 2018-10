Na reestreia de Levir Culpi, Fluminense bate o Atlético-MG no Nilton Santos

JOGO VÁLIDO PELA 30ª RODADA DO BRASILEIRÃO SÉRIE A 2018.

Neste domingo (21), o Fluminense venceu o Atlético-MG em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do duelo foi anotado por Luciano, no segunto tempo.

O jogo começou em um estilo de ataque e defesa entre as duas equipes. O time da casa tomava a iniciativa do jogo enquanto o Galo se defendia bem. O clube mineiro pecava bastante nos passes na armação e o primeiro lance de perigo foi somente aos 24 min com Cazares.

Em seguida, numa boa jogada do Fluminense aos 34, o atacante Luciano fez grande jogada no ataque, acionou Everaldo, que balançou as redes do goleiro Victor, mas o bandeira sinalizou o impedimento.

Enquanto o Tricolor carioca seguia tentando abrir o placar, o Atlético só levou perigo novamente com Ricardo Oliveira, após cruzamento de Fábio Santos aos 42 min.

O primeiro tempo terminou e os dois times demonstraram pouca criatividade. Os donos da casa chegaram bastante na área, mas falhava no último passe. Por outro lado, os meias do Galo não estavam inspirados e arriscavam bastante os chutes sem direções.

A etapa final começou totalmente diferente do fim do primeiro tempo. Logo primeiro minuto, o colombiano Chará foi derrubado pelo goleiro Julio César e o árbitro assinalou a penalidade máxima. Fábio Santos, que tinha 100% de aproveitamento em cobranças pelo Atlético, acertou a trave, fez o gol, mas o juiz anulou, porque o jogador que cobra o pênalti não pode encostar na bola novamente, como consta na regra.

O jogo continou sendo lá e cá, com os dois clubes pecando nas finalizações. Aos 17 min, após erro de passe no recuo de Luan, Luciano partiu pra cima da zaga, que estava desatenta, tocou pra Everaldo, que driblou Victor e devolveu para Luciano abrir o placar no canto direito.

Matheus Alessandro, que entrou aos 20 min, quase fez um golaço de fora da área após escanteio do Fluminense. O jogador, de apenas 22 anos, teve sua participação encerrada no jogo aos 37 min, após cotovela violenta no zagueiro Iago Maidana.

Os 4.762 torcedores presentes no Nilton Santos viu uma pressão final do Atlético após a expulsão, mas de nada adiantou e o tricolor conquistou três importantíssimos pontos.

Com o resultado, o Fluminense atingiu os 40 pontos e à 9ª posição no Brasileiro. Na próxima rodada, a equipe vai até à Vila Belmiro, encarar o Santos, às 16h30, no sábado.

Já o Atlético-MG, permanece ainda na 6ª colocação, com 46 pontos. Na segunda-feira (29), o time vai até Fortaleza jogar com o Ceará, às 20h.​