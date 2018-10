 Felipão exalta torcida em vitória do Palmeiras: "A vitória de hoje não é nossa, é deles"

Neste domingo, o líder Palmeiras recebeu o time do Ceará e conquistou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Depois da partida que terminou 2 x 1 para os mandantes, o treinador Felipão deu entrevista exaltando a torcida que esteve presente no Pacaembu e ressaltou também o esforço dos atletas. O alviverde teve que atuar em desvantagem numérica após a expulsão de Deyverson.

"Quem ganhou aquele jogo, além dos jogadores em campo e no banco, foi a torcida. Eles sofreram junto, a vitória de hoje não é nossa e sim deles. Nos incentivaram até o final" .

"Eu tenho que parabenizar meu grupo, por causa da forma que eles se comportaram durante 50 e poucos minutos. Eles se dedicaram para conquistar o resultado e continuar brigando pelo titulo nacional. Deram um passo muito grande."

O treinador fez questão de deixar claro o motivo da escolha da dupla de zaga que começou como titular na partida de hoje.

"Nós treinamos toda semana, todo mês. O entrosamento do Edu Dracena com o Antônio Carlos é muito grande. É a manutenção de uma dupla. As duplas do Palmeira estão muito bem entrosadas".

Felipão também não escondeu o descontentamento com a arbitragem. Disse que achou "estranho" o cartão amarelo que foi dado ao meia Bruno Henrique, autor dos dois gols do confronto. O jogador está fora do duelo decisivo contra o Flamengo, na próxima rodada. Scolari falou sobre a falta que ele e os outros atletas suspensos vão fazer.

"Todo mundo sabe que vou ser prejudicado, mas tem outros jogadores de qualidade e sei que os atletas que entrarem vão dar conta do recado."