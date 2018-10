Boa Esporte vence Guarani e mantém esperança de permanecer na Série B 

Boa Esporte vence, de virada, o time do Guarani por 2 a 1 pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B neste sábado (20).

O jogo começou com a equipe do Guarani pressionando e, aos 2 minutos, abriu o placar. Matheus Anjos cobrou escanteio, Bruno Mendes se antecipou e marcou.

A reação do time da casa veio logo em seguida. Aos 4 minutos, Alyson chutou cruzado, a bola sobrou para Hélder, que finalizou de primeira com o gol vazio.

O começo do jogo parecia promissor, porém o nível não se manteve. Muitos erros deixaram os 45 minutos feios.

Os minutos iniciais do 2º tempo pareciam favorecer o Guarani. Porém, aos 28 minutos, Alyson cruzou na cabeça de Manoel, que guardou no fundo da rede.

O Boa Esporte ainda sonha com a permanência na série B. É o atual lanterna do campeonato, com 29 pontos, seis atrás do primeiro time fora da zona. Já o Guarani caiu para oitavo lugar, seis pontos atrás do 4º colocado, CSA.

O próximo jogo do Boa é em casa, contra o Atlético-GO, no sábado (27). Já o Guarani recebe o Oeste, também no sábado.