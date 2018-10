Com arbitragem questionável, Sport bate Vasco em duelo direto contra o Z-4

Em jogo com protagonismo da arbitragem, o Sport saiu vencedor contra o Vasco, neste sábado (20). Na Ilha do Retiro, o Leão bateu os cruz-maltinos por 2 a 1, com gols de Mateus Gonçalves e Claudio Winck. Fabrício descontou para os cariocas. Com a vitória, o time de Milton Mendes chega aos 30 pontos, já o Vasco estaciona nos 34.

O jogo começou com as duas equipes impondo-se em campo. Aos 15 minutos, Yago Pikachu subiu para disputar a bola e acabou se chocando com o defensor do Sport. Por determinação do médico vascaíno, Pikachu não pôde voltar a campo. O jogador ficou extremamente irritado, pois queria continuar na partida.

Poucos minutos depois, o Sport se lançou ao ataque com Mateus Gonçalves, que driblou alguns defensores do Cruz-Maltino e fez um belo gol para abrir o placar. O Vasco não tardou muito para conseguir empatar o jogo. Em jogada confusa, a bola sobrou para Fabrício na área, que driblou o goleiro e marcou o gol de empate ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Sport encurralou o time visitante. Sem conseguir sair para o jogo, o Vasco se entregou a pressão do Leão da Ilha até levar um gol aos 22 minutos. O lateral Cláudio Winck subiu sozinho na área e mandou para a rede. A equipe carioca ainda tentou uma reação, mas sem muita eficiência. O Sport chegou a ter um pênalti a favor, mas que foi defendido pelo goleiro vascaíno, Fernando Miguel.

Pôlemicas com arbitragem

O juiz Wilton Pereira Sampaio foi protagonista de uma arbitragem confusa, onde nenhum dos lados saiu satisfeito. Quando o jogo ainda estava 2 a 1 para o Sport, a equipe da casa chegou a marcar o terceiro gol, mas o assistente adicional marcou impedimento depois de uma longa conversa, o que não agradou jogadores e torcida do Sport.

Já no fim da partida, o lance mais polêmico. Aos 49 minutos da segunda etapa, Giovanni Augusto divide bola com Andrigo e cai dentro da área. árbitro mandou seguir o lance que para muitos foi pênalti.