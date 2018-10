Em jogo com final eletrizante, Vitória e Corinthians empatam no Barradão

Em jogo válido pela trigésima rodada do Brasileirão, Vitória e Corinthians empataram por 2 a 2 no Barradão. Os gols foram anotados por Rhayner e Neilton pelo lado rubronegro, e Jadson e Roger pelo lado alvinegro. Ambos os times estão na briga pelo rebaixamento e tem muito a lamentar este empate, mas o Vitória sai com sentimento de ponto conquistado pelo gol feito no último minuto.

A partida começou com nível técnico deplorável, como já era de se esperar em um jogo onde um time vem de um vice campeonato e o outro esta na beira da zona de rebaixamento. Logo aos 9 minutos, o Vitória abriu o placar com belo chute de Rhayner da entrada da área. A partir daquele momento, o que se viu foi o Vitória recuando e o Corinthians com maior posse de bola, mas sem levar perigo ao goleiro Ronaldo. Até que, em belo cruzamento de Danilo Avelar, Jadson finalizou de trivela no ângulo, marcando um dos mais belos gols do Corinthians na temporada e empatando a partida.

A segunda etapa foi mais agitada. O Corinthians começou a atacar e criou mais, mas, com isso, o Vitória teve espaço, e também atacava. Ambos esbarravam na falta de precisão, até que aos 45 minutos, em uma jogada de Araos e Roger, o meia chileno acertou belo passe para o camisa 9, que acertou bom chute cruzado. Após o gol, todos achavam que a partida tinha acabado, mas dois minutos depois, em cruzamento na área, Neilton acertou belo chute e estufou as redes, empatando a partida no último lance.

A partida em si não foi uma das mais primorosas tecnicamente, mas no quesito emoção foi muito boa. A visão corinthiana da partida é que o time continua sofrendo para criar e finalizar bem as jogadas, mas que até o fim do ano o time tem que lutar e superar esses problemas para se manter na elite. Já do lado rubronegro, apesar de jogar em casa e ter a missão de fugir da zona, o time tem que pensar no ditado ''Mais vale um pombo na mão do que dois voando". Ou seja, é melhor conquistar um ponto, do que não conseguir nenhum.

Com o ponto conquistado, o Vitória está na décima sexta posição, apenas 2 pontos a frente do Ceará, primeiro time da zona de rebaixamento. Já o Corinthians, caiu para a décima segunda posição com 36 pontos conquistados, apenas a 6 pontos da zona da degola.

Ambos os times retornam a campo apenas na próxima rodada do brasileirão. O Leão enfrenta o São Paulo no Barradão, na sexta feira (26), às 19h30. O Timão, por sua vez, recebe o Bahia no sábado (27), na Arena Corinthians, às 19h.