Contratação mais badalada do ano, Aguirre perde espaço e amarga a reserva no Botafogo

Em março deste ano, Rodrigo Aguirre chegou ao Botafogo com o status de maior contratação da equipe, que passa por dificuldades financeiras. Com muita expectativa em relação a sua performance, o uruguaio sofreu para se adaptar e não vem dando o retorno que era esperado. Quando marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra, na vitória por 2 a 0 contra o Sport, parecia que o atacante enfim deslancharia, mas o que se viu foi totalmente o contrário.

Antes titular, perdeu espaço no time comandado por Zé Ricardo e vem amargando a reserva. Nos últimos seis jogos, esteve em campo por apenas 19 minutos. Além disso, ao ficar no banco no duelo contra o Bahia neste último final de semana, Aguirre chegou a marca de três jogos sem ser utilizado, a maior desde que desembarcou no Rio de Janeiro. A última vez que o uruguaio esteve entre os 11 jogadores que iniciaram a partida foi há dois meses, contra o América-MG.

Com números nada animadores - em 21 aparições marcou 1 gol -, o atacante vem sendo preterido pelo treinador. Atualmente, é o terceiro na corrida pela posição de centroavante, ficando atrás de Kieza e Brenner, artilheiro e vice-artilheiro do alvinegro em 2018, respectivamente.

Vale lembrar que Aguirre veio para o Botafogo após passar por uma lesão no joelho. Desde que desembarcou em terras cariocas, o atleta, emprestado pela Udinese até junho de 2019, não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro, foi expulso duas vezes e julgado pelo STJD em uma delas.

Polêmica em rede social

Se a imagem do uruguaio já não é das melhores junto dos botafoguenses devido ao fraco desempenho com a camisa do glorioso, uma foto em seu Twitter tratou de piorar as coisas. Na última sexta-feira, véspera do clássico entre Nacional-URU x Peñarol, Aguirre trocou sua foto de perfil, onde estava com o uniforme do clube de General Severiano, por uma do tricolor uruguaio, seu ex-time.

Questionado pelos torcedores em relação ao seu foco no Botafogo, o atacante fez questão de evidenciar que a foto era apenas para demonstrar apoio ao Nacional no jogo diante de seu maior rival.