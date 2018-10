Após goleada do Flamengo, Dorival comemora: "Estamos vindo em uma crescente"

Dentro de campo, a fase do Flamengo está cada vez melhor. Nesse domingo (21), o Rubro-Negro foi até Curitiba e goleou o Paraná por 4 a 0, a maior vitória da equipe como visitante no Brasileiro pelos pontos corridos. O resultado manteve a equipe comandada por Dorival Júnior na cola do Palmeiras, quatro pontos atrás, e o treinador vibrou com a atuação:

"Foi muito importante essa vitória. Para mim, muitas vezes o resultado não espelha o que foi produzido pela equipe. Hoje conciliamos o número de gols com a forma que atuamos e a intensidade que colocamos na partida. Isso tudo em sendo trabalhado com uma dedicação muito grande dos jogadores. Espero manter a postura e que a gente possa melhorar. É um momento oportuno para acontecer isso e estamos vindo em uma crescente".

Antes da viagem para a capital paranaense, o goleiro Diego Alves se recusou a viajar após ser informado por Dorival que seria reserva. O treinador explicou o motivo da escolha pela manutenção do jovem César como titular contra o Tricolor, deixou claro que a situação com o goleiro será resolvida com tranquilidade, e ressaltou a importância do experiente goleiro para a equipe:

"A situação está sendo trabalhada internamente com tranquilidade. Nada que se torne mais importante do que a entidade, do que os interesses da nossa equipe. A preocupação é com hoje. O Diego é um grande profissional, nada contra ele. Diego retornou de lesão um pouco séria, fez poucos períodos de treinamento, mas independente disso quem jogaria hoje seria o Cesar. Quando o posicionei, ele fez a solicitação. E a diretoria está conversando com ele com tranquilidade. Como vamos fazer também. Estamos num momento em que tudo está muito favorável, com ambiente de trabalho, com foco rodada a rodada. Com ele não vai ser diferente. Ele vai ser respeitado. É tudo questão de tempo. As coisas se ajustam. Ele vai ser importante para a nossa equipe".

Por fim, o comandante rubro-negro aproveitou para projetar o jogo contra o líder Palmeiras no próximo fim de semana, e também destacou a força e a importância da presença da torcida apoiando a equipe no confronto direto, em casa:

"Temos que repetir as atuações que estamos tendo e a concentração. Teremos agora um jogo em casa e contamos com a presença do nosso torcedor. É um momento em que o torcedor flamenguista quer ver a sua equipe. É um jogo decisivo e temos que fazer a nossa casa ser tomada pelo nosso torcedores e que a equipe responda bem em campo".

No próximo sábado (27), Flamengo e Palmeiras farão o grande duelo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h no Maracanã. Para o Rubro-Negro só a vitória interessa, mais de 27 mil ingressos foram vendidos até o momento e expectativa é de que todos os ingressos sejam comprados para essa partida.