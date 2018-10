Cuca exalta dedicação dos jogadores do Santos após vitória no clássico "jogam com afinco, profissionalismo"

Após a vitória do Santos por 1 a 0 diante do Corinthians, no Pacaembu, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca aproveitou para elogiar os jogadores do Peixe, em entrevista coletiva. O treinador que chegou a sua terceira vitória consecutiva destacou a entrega do elenco santista e não poupou elogios.

"É o 14º jogo (sobre o comando de Cuca). Só tenho elogios. Tivemos dois ou três tropeços, mas somos uma equipe segura, com variação de jogadas. Os méritos são todos desses meninos, que jogam com afinco, profissionalismo. Isso é legal", declarou Cuca.

O treinador também admitiu que ainda falta alguns ajustes na equipe, situações que foram notadas na vitória sobre o Corinthians. Porém, para Cuca o comprometimento dos atletas faz com que o objetivo maior no Campeonato Brasileiro facilite a inspiração.

"Tem coisas a melhorar, a junção do meio ao ataque, a finalização de média distancia quase inexistente. Com as vitórias é mais fácil corrigir. O que eu tenho gostado é o comprometimento dos jogadores. O trabalho fica mais fácil. Eles interagem bem", completou o treinador.

Com a vitória, o Peixe segue na sétima posição, com 42 pontos. E agora terá mais uma semana livre, antes de encarar o Internacional, na próxima segunda-feira (22), às 19h (de Brasília), no Beira Rio, em partida válida pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.