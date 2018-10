Com casa cheia, Internacional recebe Santos, em busca de manter a vice- liderança do Brasileirão

Nesta segunda-feira (22), o Internacional recebe o Santos, no Beira Rio, às 20h (de Brasília), em partida válida pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em busca de manter a vice-liderança da competição. Já o Peixe busca manter a boa fase em busca de vaga na Libertadores.

Inter busca manter invencibilidade em casa

Com casa cheia, o Internacional busca uma vitória diante do Santos, no Beira Rio, para seguir na cola do Palmeiras e manter a invencibilidade jogando em seus domínios. O Colorado é quem tem o melhor aproveitamento jogando em seus domínios, com 85,71% de aproveitamento, 11 vitórias e três empates.

Para a partida contra o Peixe, mais uma vez o técnico Odair Helmann fez mistério na escalação. Leandro Damião e Rodrigo Dourado foram ausências nos últimos treinos, mas ambos devem ir à campo nesta segunda. Rodrigo Moledo, que se recuperou de problemas na coxa esquerda, volta a fazer dupla na zaga com Victor Cuesta.

O zagueiro vibrou com sua volta à equipe após mais de um mês longe dos gramados, se recuperando de uma lesão muscular. Em entrevista coletiva, Rodrigo Moledo falou sobre o confronto contra o Santos e alertou seus companheiros sobre à velocidade dos atacantes do time comandado pelo técnico Cuca e pediu pro Inter não dar espaços para a equipe santista.

"Ninguém gosta de ficar fora, mas faz parte. Acontecem lesões e suspensões. Ficar na torcida, mas querendo estar jogando. Estou recuperado. Espero ajudar o Inter para conseguir nossos objetivos. Cada jogo é uma final. Temos que buscar a vitória. Estamos na briga pelo título. Restam nove jogos. Cinco em casa. A gente sabe da força em casa. Não é suficiente. Cada jogo temos que buscar a vitória dentro e fora de casa", afirma o zagueiro.

"Tem que ter atenção especial, mas não só com ele. Com toda a equipe do Santos. A gente não pode dar espaço. Vamos ter preocupação com ele e com toda a equipe do Santos. A gente sabe da qualidade do Santos, da força do ataque. Enfrentamos o Santos no primeiro turno. São jogadores velozes. Temos que estar atentos, bem postados. Se Deus quiser, vamos fazer grande jogo para conseguir os três pontos", projetou.

Ainda sonhando com G6, Santos quer vitória diante do Inter para diminuir diferença para o Atlético-MG.

Embalado com quatro vitórias seguidas, o Santos mantém o sonho de conseguir uma vaga na Libertadores e com a derrota do Atlético-MG para o Fluminense, por 1 a 0, neste domingo (21), caso vença o Internacional a diferença caíra para um ponto.

O Santos deve ir a campo com força máxima, e conta com os retornos de Rodrygo, que estava com a seleção brasileira sub-20, Bryan Ruiz, que estava com a seleção da Costa Rica e Alison suspenso, na ultima partida diante do Corinthians, no Pacaembu.

Confrontos

Internacional e Santos se enfrentaram em 70 oportunidades, com 26 vitorias para o Colorado, 26 vitórias para o Santos e 18 empates.