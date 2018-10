Bahia recebe Atlético-PR por vaga na semifinal da Sul-Americana

Em um duelo nacional cercado de expectativas, Bahia e Atlético Paranaense se enfrentarão na disputa por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. A eliminatória de 180 minutos terá o primeiro jogo nesta quarta-feira, ás 21h45, dentro da Arena Fonte Nova, casa dos baianos. A volta, na Arena da Baixada, será uma semana depois.

O jogo marcará a primeira vez entre os dois clubes numa disputa dentro de um campeonato internacional. Vivendo bons momentos no Campeonato Brasileiro e sem sofrer nenhum tipo de risco, Tricolor de aço e Furacão paranaense tentarão se impulsionarem no que é internamente tratado como maior foco no fim da atual temporada: o sonho de conquistar a América do Sul. Para isso, naturalmente, usarão o que contam de melhor em seus respectivos elencos.

Um novo detalhe para a importante fase que credenciará algum dos dois brasileiros a uma chance de ficar a um passo de uma final continental será o uso do VAR. O auxílio da arbitragem de vídeo será inaugurada no campeonato justamente nas quartas de finais e o equipamento já foi devidamente instalado no estádio um dia antes da bola rolar.

Dúvidas de peso e estádio lotado

Treinador do Bahia, Enderson Moreira conta com duas dúvidas que podem gerar um grande impacto: o meia Elber e o centroavante Gilberto se ressentem de lesões. O último, por sinal, nada mais é que o artilheiro da equipe. Enderson, no entanto, mostra confiança que ambos se recuperarão e estarão aptos para entrarem em campo na “decisão”. Em coletiva pré-jogo, o comandante tricolor afirmou que ainda restam 24 horas para os atletas reunirem as devidas condições. Caso fiquem de fora, a tendência é que o técnico repita o que fez na vitória fora de casa contra o Botafogo, colocando o lateral-esquerdo Paulinho em uma segunda linha no lugar de Elber, e acionando Edgar Junio, reserva natural de Gilberto.

De peso também será o apoio da torcida do Bahia. Empolgados com a oportunidade de avançarem em um torneio internacional, a massa tricolor já comprou mais de 20 mil ingressos antecipados. A expectativa da diretoria e também do elenco é que a Fonte Nova esteja completamente lotada.

Críticas ao gramado e esperança de seguir bem

Se há um adjetivo que corresponda ao Atlético desde que o treinador Tiago Nunes assumiu a equipe, este é o de avassalador. O rubro-negro passou a ter números expressivos, tanto de pontos ganhos (no Brasileirão), como de gols marcados. Isso também é percebido na própria Sul-Americana, onde o time possui marca impressionante de 14 gols feitos enquanto sofreu apenas quatro. Dentro dessas estatísticas, alguns marcos, como a grande goleada em cima do tradicional Peñarol dentro do Uruguai. Contra o Bahia o Furacão planeja seguir o ritmo, e adota o discurso de que vai atacar mesmo que o jogo de ida seja fora de casa perante a um ambiente totalmente em prol do adversário.

Visando ficar cada vez mais íntimo ao clima do jogo, os paranaenses fizeram um treino de reconhecimento da Fonte Nova. O resultado disso gerou muitas críticas ao gramado da Arena. O tema se sobressaiu a movimentação em campo com os jogadores e ganhou até nota no site oficial do clube, que se admitiu “surpreendido com as péssimas condições da grama”, recentemente trocada. No que diz respeito ao time, não haverá desfalques ou mudanças significativas. Fora contra o São Paulo, o argentino Lucho Gonzalez voltará ao time, enquanto os volantes Bruno Guimarães e Welligton disputam uma vaga no meio.