Com arbitragem polêmica, Internacional e Santos empatam no Beira-Rio

O Inter recebeu o Santos na noite desta segunda feira (22), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A. Com o empate em 2 a 2, o Colorado deixou escapar a vice liderança, e agora vê o Palmeiras se distanciar na ponta da tabela. Já o Santos continua na briga por uma vaga na Libertadores, está em 7º, com 43 pontos.



O Santos começou bem a partida, buscando passes no campo de ataque e finalizando a gol. Cuca propôs um jogo com muita marcação na saída de bola e incomodou bastante a zaga adversária. Aos 23 minutos Gabriel quase abriu o placar para a equipe paulista, em chute que Marcelo Lomba, com a ponta dos dedos, desviou, e a bola caprichosamente bateu no travessão.

Após a pressão santista, o Inter acordou e tentou atacar. Edenílson quase colocou o Colorado na frente, quando Victor Cuesta cruzou e ele cabeceou para defesa de Vanderlei. O gol que abriria o placar só veio aos 43, quase no fim do primeiro tempo, quando Edenílson fez boa jogada pelo lado direito e chutou, Vanderlei não conseguiu defender e Luiz Felipe, em cima da linha conseguiu tirar, mas Damião estava lá para, com facilidade, escorar para o gol.



Novamente, o Santos tentou se impor no início do segundo tempo, só que desta vez conseguiu chegar ao gol de empate. Gabriel, aos cinco minutos, pegou muito bem na bola e mandou no canto do gol de Marcelo Lomba, sem chances para o goleiro colorado. O Inter então, assim como no primeiro tempo, buscou forças para voltar ao ataque, e conseguiu chegar ao segundo gol, após Sánchez errar na saída de bola e dividir com Cuesta, dentro da grande área santista, a bola sobrou para Damião que, quase sem ângulo, encobriu Vanderlei. Porém, o árbitro Ricardo Marques Ribeiro entendeu que o passe teria sido de Cuesta, sendo marcado, portanto, impedimento.

Mesmo com o gol anulado, o Inter continuou atacando até chegar de fato aumentar o placar. Em ótimo contra ataque, Nico López serviu Patrick, que acertou belo chute, marcando o gol que seria da vitória Colorada. Só que o Santos não desistiu e, aos 33 do segundo tempo, Gabriel chutou e Lomba não conseguiu defender por inteiro, deixando a bola passar entre os braços. Na sobra, quase em cima da linha, Fabiano se atrapalhou com Rodrigo Dourado e acabou marcando contra.



Agora o Inter vai até o Rio de Janeiro, jogar contra o Vasco, ainda na luta pelo título brasileiro, na próxima sexta (26), às 21h30. O Santos procura uma vaga no G6, e para isso terá de vencer o Fluminense em casa, no próximo sábado (27), às 16h30.