Atlético-MG e Cruzeiro exaltam possibilidade de clássicos com torcida dividida em 2019

Por muito tempo, Atlético-MG e Cruzeiro protagonizaram várias trocas de farpas entre si. Para 2019, ao que tudo indica, os dois maiores times de Minas Gerais podem chegar a um acordo de estádio com torcida dividida.

Em reunião na Federação Mineira de Futebol (FMF), representantes de Galo e Raposa estiveram presentes para o o arbitral do Campeonato Mineiro 2019. O gerente de futebol do Cruzeiro, Marcone Barbosa, explica que a proposta também é fazer uma reaproximação saudável entre os dois times.

"Este ano as duas diretorias já estão conversando sobre como vai ser a relação dos jogos no ano que vem. A ideia é, de fato, haver uma reaproximação das diretorias, dos clubes, para trabalhar melhor a promoção do jogo entre Cruzeiro e Atlético. Nos últimos anos, infelizmente, Cruzeiro e Atlético brigaram muito fora de campo. A ideia é que tenha uma reaproximação e vamos ver se conseguimos fazer isso já no Mineiro de 2019. Temos a intenção de trabalhar melhor essa promoção, trazer o jogo para o Mineirão, fazer com torcida dividida. Todas essas ideias estão na mesa. Como nós vamos conduzir e fechar isso vai depender da evolução das tratativas. O quanto antes a gente resolver é melhor, mas o prazo mesmo é antes do primeiro jogo de 2019", explicou.

Já o advogado do Atlético-MG, Lucas Ottoni, afirma que há muito fatores ainda para chegar a um acordo.

"As diretorias têm conversas para isso. Uma série de fatores são importantes para que haja um acordo, mas estamos trabalhando para tentar viabilizar isso aí", disse.

Mineirão Dividido

O estádio Mineirão voltou a receber jogos no início de 2013, quando se terminou as reformas para receber a Copa do Mundo em 2014. De lá pra cá, Atlético e Cruzeiro fizeram apenas dois jogos com torcida dividida (Campeonato Mineiro de 2013 e a Copa da Primeira Liga 2017). O restante dos jogos, o time azul celeste destinava 10% da carga de ingressos para o Galo - o mesmo acontece quando o alvinegro manda os clássicos no Independência -.

Estima-se que a tabela do Mineiro 2019 deverá ser divulgada até o fim de novembro, de acordo com a assessoria de imprensa da Federação Mineira de Futebol.