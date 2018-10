Cruzeiro tenta emplacar sequência positiva contra o Ceará no Mineirão

Após a euforia do título da Copa do Brasil e da vitória contra a Chapecoense, o Cruzeiro terá mais um adversário pelo caminho no Brasileirão. O time celeste vai encarar o Ceará, nesta quarta-feira (24), no Mineirão, em jogo válido pela 28ª rodada.

Se vencer, o Cruzeiro se aproximará do G-6 do Campeonato Brasileiro e irá acirrar a briga para ficar entre os seis melhores, apesar de estar classificado para a Copa Libertadores da América no ano que vem. Já o Ceará, em situação de risco, precisa vencer para sair da zona de rebaixamento.

Mano Menezes não adianta time para o jogo

Mesmo sem a partida valer por alguma disputa por vaga na Libertadores, o técnico Mano Menezes não quis dar pistas sobre o time que vai entrar em campo logo mais a noite. Na última atividade, os meias Arrascaeta e Mancuello fizeram trabalhos internos e não foram para o campo.

Outra motivação para o jogo de hoje é o goleiro Fábio. O camisa 1 completou 800 jogos pelo Cruzeiro, no último jogo contra a Chapecoense. O guarda-metas, titular da posição desde 2005, deve ser ovacionado pelo torcedor celeste que deverá lotar as arquibancadas do Mineirão.

Para tal, a direção celeste faz uma ótima promoção para o torcedor encher as arquibancadas do Mineirão. Mulheres e crianças até 12 anos entrarão de graça no estádio, revivendo períodos antigos do estádio que não cobrava bilhetes para mulheres ou determinadas faixas de idade, causando lotações incríveis.

"Já esquecemos a empolgação do título e estamos focados no Brasileiro. Quanto mais alto ficarmos na tabela, mais dinheiro vem e isso é importante para nós. A gente quer ficar entre os primeiros, vamos tentar ficar entre os quatro", destacou, Robinho.

Sem Lisca, Ceará parte para uma vitória importante

Após sair derrotado de campo contra o Palmeiras, no último domingo, o Ceará encara o desafio contra o Cruzeiro como se fosse uma decisão. Apesar da importância do jogo, o vozão não terá seu principal comandante.

O técnico Lisca foi expulso do jogo durante o jogo contra o Palmeiras, e com isso não ficará no banco de reservas no Mineirão. Marcelo Rospide, auxiliar do treinador ocupará a função. Dentro de campo, apenas um desfalque: o lateral-direito Samuel Xavier levou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo. Fabinho deve ser improvisado na posição e ficará com a vaga.

"Não tem sido fácil essa luta para deixar o Z-4 e conseguir respirar um pouco na Série A, mas estamos nos doando, nos dedicando e dando a vida por essa camisa. Não tem faltado comprometimento e vontade de todos aqui. Temos chances de virar esse jogo. Vamos acreditar até o fim nisso", declarou o volante Richardson.