Dorival busca melhorar retrospecto contra Felipão, adversário na "final antecipada"

Nesse sábado (27), o Maracanã vai receber a "final antecipada" do Campeonato Brasileiro 2018. Assim está sendo tratado o confronto entre Flamengo x Palmeiras, duelo entre líder e vice-líder - separados por quatro pontos na tabela (62 para o Alviverde e 58 para o Rubro-Negro).

Donos de duas sequências positivas no torneio, Dorival Júnior ​e Felipão travarão o sexto duelo entre os dois, como treinadores. O gaúcho, que está há mais tempo do que o paulista em atividade, leva vantagem: três vitórias para o comandante palmeirense, um empate e apenas uma vitória para o técnico rubro-negro. Confira os seis confrontos:

Santos 1 x 2 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2010

Santos 1 x 1 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2010

Atlético-MG 2 x 3 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2011

Flamengo 0 x 1 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2012

Palmeiras 2 x 1 Grêmio - Campeonato Brasileiro 2014

Invictos no Brasileirão, Flamengo e Palmeiras decolaram após as mudanças no comando técnico. Após a saída de Roger Machado, a equipe paulista tem a melhor campanha da história do segundo turno, com 29 pontos, 80% de aproveitamento sob comando de Felipão e também está vivo na Libertadores.

Já pelo lado rubro-negro, Dorival chegou após a demissão de Barbieri - após a eliminação na Copa do Brasil. No retorno ao clube da Gávea, o treinador não perdeu após quatro partidas, ainda não sofreu gol e levou a equipe da quinta para a vice-liderança, voltando com tudo para a briga pelo sétimo título nacional.

Para o confronto desse sábado, às 19h, no Maracanã, todos os ingressos foram vendidos e a expectativa é de que mais de 60 mil torcedores compareçam. O Rubro-Negro é o líder da média de público na temporada, com 35.803 torcedores pagantes por partida, e também lidera a média no Brasileirão, com 46.437 torcedores pagantes por jogo.