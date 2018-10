Renato enaltece atuação do Grêmio em vitória sobre o River: "Foi uma grande partida"

O Grêmio deixou de lado a pressão de jogar fora de casa e saiu com a vitória diante do River Plate, no primeiro jogo da semifinal da Libertadores da América. Com gol de Michel, a equipe de Renato Portaluppi traz a vantagem para Porto Alegre. Após o apito final o comandante gremista falou sobre a partida.

“Foi acima de tudo, além da vitória, uma grande partida do Grêmio. No sentido de saber jogar uma Libertadores, serem malandros o tempo todo, serem inteligentes.”

A expectativa antes do jogo era sobre a presença ou não de Luan em jogo. O camisa 7 acabou ficando de fora. Renato explicou a ausência do atleta.

“Eu sabia que o Luan tinha poucas chances de jogar. Ele até que se recuperou, mas infelizmente sentiu outra lesão. Uma lesão muscular. Aí ficou fora porque lesão muscular não tem a mínima chance de jogar.”

Apesar dos desfalques, a equipe gremista apresentou bom desempenho. O técnico revelou que o bom jogo e a boa bola parada foi fruto de treinamento antes do duelo.

“A equipe que jogou hoje eu treinei durante 40 ou 50 minutos no último domingo. Treinamos bastante a bola parada. Sabíamos que teríamos escanteios e faltas e tínhamos que tirar proveito disso. Valeu o treinamento de domingo.”

Renato falou também sobre o retorno de Michel. Autor do gol da partida, o comandante ressaltou sua importância na equipe.

“O Michel ano passado foi um jogador muito importante pra gente nas nossas conquistas. Infelizmente esse ano ele sofreu com lesões. Mas voltou e voltou bem. Voltou no momento certo. É um jogador que sempre nos ajudou e vai continuar nos ajudando, não só pelo gol que fez hoje, mas pela importância dele na equipe.”

O técnico gremista avaliou possibilidades para o próximo duelo na Libertadores. Ele falou sobre a expectativa da recuperação dos desfalques e também ressaltou que o Grêmio não mudará sua maneira de jogar.

“O Grêmio tem sua maneira de jogar. Apesar de hoje não termos jogado com dois jogadores importantíssimos pro nosso sistema, que é o Luan e o Everton, nossa equipe se comportou muito bem. Vamos aguardar o próximo jogo. Esperamos não perder mais nenhum jogador. Vamos ver se o Everton se recupera a tempo, vamos ver as condições do Luan. Temos o Sport no final de semana. A partir de domingo começamos a pensar no River. Mas independente de como o River vier, vocês sabem, na nossa casa o Grêmio tem sua maneira de jogar e não vamos fugir dessas características.”

Grêmio e River voltam a se enfrentar na próxima terça-feira. A partida acontece na Arena do Grêmio, às 21h45.