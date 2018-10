Em noite de VAR, Atlético-PR segura pressão e vence o Bahia nas quartas da Copa Sul-Americana

O primeiro jogo do duelo brasileiro, entre Bahia e Atlético-PR, pelas quartas de final da Copa Sul America, terminou com uma vitória para o Rubro-Negro paranaense. O confronto, disputado na noite dessa quarta-feira (24), na Arena Fonte Nova, contou com o único gol do atacante Pablo.

O inicio de partida foi disputado, com as duas equipes valorizando a marcação. Os mandantes tentavam propor os ataques e fizeram a primeira boa chegada, aos oito minutos. Nino Paraíba tentou de cabeça, mas foi defendido tranquilamente pelo goleiro.

Aos 20, após disputa dentro da área do Furacão, Clayton conseguiu balançar as redes. O gol acabou sendo anulado depois de uma consulta ao Árbitro de Vídeo (VAR). O juiz considerou que a origem do lance foi faltosa, gerando jogo perigoso.

Já nos últimos instantes, Gregore fez grande jogada individual, passando pela defesa, invadindo a área e chutando cruzado. A bola passou raspando trave esquerda do gol de Santos e foi pra fora. A resposta do Rubro Negro veio com uma finalização colocada Lucho González, que Douglas Friedrich salvou.

O Tricolor teve mais um gol anulado pelo VAR, antes do primeiro minuto do segundo tempo. Ramires recebeu cruzamento de Nino Paraíba, se adiantou a zaga e marcou, mas foi dado impedimento no lance.

O time baiano manteve a pressão e quase abriu o placar aos sete. Depois da cobrança de falta ensaiada, Elton sobe e toca de cabeça, pertinho da segunda trave, mas Santos se esticou e ficou com a bola.

Quem conseguiu desempatar a partida foram os visitantes, aos 21. Nikão recebeu um longo lançamento e ajeitou para Pablo que, mesmo sem muito ângulo, acertou um chute forte, sem chances de defesa para Douglas.

Com o resultado favorável, os paranaenses recuaram e passaram a valorizar a posse de bola. O Esquadrão avançou sua formação, tentando igualar o confronto, mas não conseguiu acertar a meta.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (31), no jogo de volta, na Arena da Baixada. O próximo compromisso do Atlético-PR será no sábado (27), em casa, às 22h contra o Botafogo. Um pouco mais cedo, às 19h, o Bahia visita o Corinthians, na Arena Corinthians.