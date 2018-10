Tiago Nunes exalta eficiência em vitória do Atlético-PR na Sul-Americana

Pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Atlético-PR foi a Salvador encarar o Bahia e conquistou a vitória por 1 a 0. Pablo foi o autor do gol que deu a vantagem para o confronto de volta, na próxima semana, em Curitiba.

Em uma partida com poucas oportunidades criadas pela equipe paranaense, o técnico Tiago Nunes enalteceu a efetividade para conseguir suportar a pressão do Bahia e chegar ao gol do triunfo.

"Tivemos muita qualidade de defesa. O time se portou de uma maneira muito positiva. Tivemos a competência, de em poucas chances criadas, sermos eficientes”, avaliou o treinador em entrevista coletiva após o duelo.

A vantagem permite o Rubro-Negro jogar pelo empate em seus domínios na próxima quarta-feira. Considerando jogos do Brasileirão e da Sul-Americana, o Furacão acumula 10 vitórias seguidas na Arena da Baixada. Mesmo com os números positivos, Tiago não quer perder a cautela.

"Um gol de vantagem em uma competição equilibrada, difícil, é considerável. Mas o Bahia vem de uma vitória sobre o Botafogo fora de casa. É uma vantagem importante, pela característica da competição, mas tem que ser confirmada com muita humildade no jogo da volta", frisou.

A campanha atleticana de seis vitórias em sete partidas é a melhor da competição continental. Além disso, ostenta o melhor ataque, com 15 gols marcados. O desempenho faz o clube almejar o título, que dá uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano.

"O foco é tentar buscar o título, sem dúvida alguma. Em uma competição dessa envergadura, ganha-se um jogo por vez", concluiu Tiago Nunes.

Antes de decidir a vaga nas semifinais, o Furacão retoma as atenções ao Campeonato Brasileiro. No sábado (27), recebe o Botafogo, às 21h, pela 31ª rodada.