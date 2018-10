Benedetto brilha, Boca vence Palmeiras e leva vantagem na semi da Libertadores

Na última quarta-feira (24), o Palmeiras viajou até a Argentina para o primeiro jogo da semifinal da Libertadores da América, onde enfrentou o Boca Juniors, na La Bombonera. Em um jogo muito físico, o Palmeiras sofreu dois gols de Benedetto e saiu de lá com uma enorme desvantagem para o jogo de volta.

Desde o seu princípio, a partida foi brigada e física, tendo muito mais um foco no meio de campo, onde a maior parte das ações aconteciam. A falta de criatividade, principalmente no primeiro tempo, forçava os times a baterem de fora da área.

A primeira chance da partida foi com Pérez, que bateu de longe e mandou por cima, logo aos 7 minutos de jogo. Dudu, aos 8, carregou a bola e bateu de fora da área, também mandando por cima do gol. A melhor chance do truncado primeiro tempo foi quando Weverton saiu mal e Izquierdoz dividiu no alto, mandando a bola pra fora.

O segundo tempo seguiu a mesma receita do primeiro. Os times não fizeram substituições que mudassem o estilo de jogo e o Palmeiras continuava a abdicar da bola, abusando dos chutões.

Logo aos 4, o Boca mostrou sua vontade de vencer, quando Ábila desviou uma bola de cabeça e obrigou Weverton a aparecer mais uma vez. O jogo seguiu assim, até que aos 23 minutos, o Palmeiras segurou um pouco mais a bola e terminou finalizando com Dudu, que bateu pra fora, pelo lado esquerdo do goleiro Rossi.

Aos 32, aconteceu a substituição que mudou a partida. Saiu Ábila e entrou Benedetto no time xeneize. Aos 36, Olaza bateu um falta no cantinho e obrigou Weverton a fazer um milagre, adiando o gol do time de La Bombonera. Aos 37, Villa cobrou o escanteio e Benedetto cabeceou, sem chances para Weverton, abrindo o placar na semifinal.

Aos 42, o Boca ampliou. Benedetto mais uma vez, em uma bola que sobrou após Diogo Barbosa não conseguir afastar de cabeça. O atacante dominou, deu um belo drible em Luan, ajeitou o corpo e bateu de fora da área, ampliando o placar e deixando o jogo de volta com uma pressão enorme no Palmeiras.

O Palmeiras volta aos gramados no próximo sábado (27), às 18h, no Maracanã, onde enfrenta o Flamengo, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2018. O jogo de volta da Libertadores contra o Boca ocorre na próxima quarta-feira (31), às 21h45, no Allianz Parque.