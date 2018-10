Novo terceiro uniforme do Santos vaza na internet antes do lançamento oficial

Nesta quinta-feira (25), o Santos lançará oficialmente o novo terceiro uniforme, na Vila Belmiro, mas antes de acontecer o lançamento as imagens do novo modelo foram vazadas na internet. A nova camisa é dourada, em um tom que é chamado de "ouro velho" e é em homenagem aos 55 anos do bicampeonato mundial do Peixe, de 1963.

A estreia do novo uniforme será neste sábado (27), diante do Fluminense, na Vila Belmiro, às 16h30, em partida válida pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A pré-venda da nova camisa já acontece há alguns dias pelo site da Santos Store. O modelo masculino é comercializado por 249, 90 e o modelo feminino por R$ 199,90.

O uniforme foi aprovado pelos conselheiros do Santos, em reunião que aconteceu na Vila Belmiro,no dia 30 de agosto.

Antes o Santos já havia lançado o uniforme tradicional, todo branco, o segundo é todo listrado, nas cores branco e preto e o terceiro uniforme é o da linha Umbro Nations, em homenagem à Inglaterra e usada na Copa do Mundo.