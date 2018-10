Em confronto direto pelo acesso, Londrina e Vila Nova se enfrentam na Série B

Em partida válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Londrina e Vila Nova se enfrentam nesta sexta-feira (26) no Estádio do Café, em Londrina, às 19h15.

A partida de amanhã marcará um confronto direto para o acesso à elite do futebol brasileiro. Os donos da casa se encontram na 7ª posição com 47 pontos, e está a quatro pontos do Avaí, 4º colocado da competição. Os paranaenses vêm de uma sequência de sete jogos invictos, somando cinco vitórias e dois empates.

Já o Vila Nova se encontra na 5ª posição com 51 pontos, caso vença poderá terminar a rodada em até segundo colocado. O tigre vem de duas vitórias consecutivas na competição.

Retorno do artilheiro

O tubarão contará com dois reforços para a partida de amanhã. O técnico Roberto Fonseca contará com o retorno do zagueiro Dirceu e de Dagoberto. O atacante soma 13 gols e é o vice-artilheiro do campeonato.

Vila desfalcado

Hemerson Maria terá dores de cabeça para escalar o Vila Nova para a rodada. O técnico conta com o desfalque do zagueiro Wesley Matos, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Nailhor deverá ser seu substituto.

Alan Mineiro será o outro desfalque dos goianos. O meia sofreu uma contusão no adutor da coxa direita e não joga amanhã. As opções para substituí-lo são Elias e Juninho, sendo que o primeiro é favorito para assumir a vaga de titular, já que este atuou em alguns jogos como titular.