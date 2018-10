Sport se inspira na vitória do Ceará para enfrentar o Grêmio

Os três pontos conquistador pelo Ceará contra o Cruzeiro, jogando no Mineirão, foram uma má notícia para o Sport. A vitória Alvinegra não só tirou o Vozão da zona de rebaixamento do Brasileirão, como também aumentou a distância do Leão para o 16º colocado, de três para quatro pontos.

Mas, de olho no confronto contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela próxima rodada da Série A, o técnico Milton Mendes revelou mirar a boa atuação dos cearenses como exemplo para os Rubro-negros.

"Passa por isso. O Ceará fez uma boa partida e ganhou o jogo. Eles tiveram muitos méritos porque o Cruzeiro é muito forte, foi campeão agora. Muitas pessoas falam que eles (Cruzeiro) fizeram um treino, mas contra a Chapecoense foram muito bem (venceram por 3 a 0). O trabalho deu certo do lado do Ceará. Temos de buscar uma coisa dessa, pode ser agora ou mais adiante, quando o time tiver mais equilibrado. Mas é dessa ousadia que precisamos", cravou.

A campanha fora de casa vem sendo justamente uma das muitas pedras no sapato da campanha do Sport. Dos 30 pontos conquistados nesta edição do Brasileirão, apenas sete vieram em jogos fora de casa. Foram apenas dois empates e uma vitória nas 15 partidas longe da Ilha do Retiro. Um aproveitamento de apenas 15,6%.

Grêmio e Sport se enfrentam às 16h30 do próximo sábado, na Arena do Grêmio. A partida é válida pela 31ª rodada da Série A.