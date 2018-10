São Bento vence confronto direto com CRB e se afasta ainda mais do Z-4 da Segundona

O São Bento não foi melhor, mas conseguiu vencer o CRB por 1 a 0 no Estádio Walter Ribeiro, pela 33ª rodada da Série B. A equipe paulista voltou a vencer na Segundona depois de duas partidas de jejum e está muito perto de se livrar de qualquer risco de rebaixamento à Série C. Os alagoanos, por outro lado, estacionaram na 16ª colocação, agora com a mesma pontuação do 17º, Juventude.

O jogo começou morno, com as equipes sem grandes inspirações. O São Bento até tentou algumas vezes, mas não conseguiu atacar com perigo. A primeira boa chance do jogo veio para o CRB aos 20 minutos. Mazola recebeu lançamento e invadiu a área. Na hora do chute, foi travado por Samuel Santos.

Minutos depois, Edson Ratinho tabelou com Serginho, foi à linha de fundo e cruzou para Willians Santana. O atacante conseguiu finalizar, mas Rodrigo Viana defendeu bem. Logo na jogada seguinte, Iago invadiu a área pela esquerda e bateu rasteiro para nova defesa do goleiro do São Bento.

Aos 30, foi a vez do São Bento assustar os alagoanos. Samuel Santos lançou Tony, que escorou para Roni finalizar. João Carlos impediu que a equipe paulista abrisse o placar. Dois minutos depois, João Carlos lançou Mazola, que avançou pela ponta direita e tocou para Iago. Porém, o chute colocado do Regatiano foi bem defendido por Rodrigo Viana.

Com o jogo se abrindo no decorrer da etapa inicial, Roni fez grande jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Zezinho completar e abrir o placar no Walter Ribeiro.

As equipes demoraram a engrenar no primeiro tempo e faltou qualidade nos setores ofensivos. O CRB teve oportunidades, principalmente com passes em profundidade e na velocidade de seus atacantes, mas faltou pontaria. O São Bento criou menos, mas teve as melhores chances e conseguiu aproveitar para pular à frente no placar.

O segundo tempo já começou polêmico. Logo aos 4 minutos, Willians Santana recebeu cruzamento rasteiro, driblou Rodrigo Viana e mandou para o gol. O árbitro invalidou o lance, mas o jogador do Alvirrubro de Alagoas não estava em impedimento. Em seguida, o São Bento chegou ao ataque com chute de Roni, defendido por João Carlos.

Atrás no placar, o CRB se lançou ao ataque, empurrando o Azulão para sua área defensiva, e a entrada de Felipe Menezes colaborou muito na construção ofensiva Regatiana. Aos 18 minutos, Edson Ratinho recebeu passe em profundidade de Felipe Menezes, entrou na área e bateu rasteiro, mas Viana conseguiu interceptar. Felipe Menezes criou mais uma chance, desperdiçada por Willians aos 26. Minutos depois, em contra-ataque, Menezes cortou da direita para o meio e bateu forte. A bola passou perto do gol de Rodrigo Viana.

O CRB continuou pressionando na reta final. Em jogada pela esquerda, Iago conseguiu o cruzamento e a bola sobrou para a finalização de Willians Santana, mas o chute saiu travado pela zaga do Bentão. As investidas ofensivas do Galo falharam e ainda deixaram espaço para o contra-ataque do São Bento, mas a equipe paulista também não conseguiu aproveitar.

O resultado deixou a reta final dos paulistas mais tranquila, com cinco jogos a serem disputados e uma vantagem de oito pontos para a zona de rebaixamento. O CRB ainda está na briga e recebe Boa Esporte e Juventude, dois confrontos diretos na luta contra o descenso, nas próximas rodadas da Série B. O São Bento enfrenta a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, e depois recebe o Coritiba.