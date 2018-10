Com ótimo retrospecto dentro de casa, Atlético-PR recebe o Botafogo de olho no G-6

Neste sábado (27), às 21h (de Brasília), Atlético-PR e Botafogo entrarão no gramado sintético da Arena da Baixada pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro com objetivos diferentes. O Furacão, atualmente na 8ª posição com 40 pontos, pode afirmar-se na briga pelo G6, em caso de vitória. O alvinegro, por sua vez, precisa de um triunfo para afastar-se da briga pelo rebaixamento. Em 14º lugar com 35 pontos, a equipe de General Severiano está apenas a dois pontos do Vitória, primeiro time dentro do Z4.

Atlético-PR e Botafogo já se enfrentaram 41 vezes na história do Brasileirão unificado. São 20 vitórias dos paranaenses, contra 15 dos cariocas e 6 empates. Curiosamente, ambos marcaram 53 gols até aqui. No primeiro turno, no Nilton Santos, o glorioso saiu de campo com os três pontos após vencer por 2 a 0. Os gols foram marcados por Rodrigo Lindoso e Renan Lodi, contra.

Foco dividido

Se por um lado o Furacão está brigando firmemente por uma vaga no G6 do campeonato, que dá vaga para a pré-libertadores, a equipe do Paraná também segue viva na Copa Sul-Americana. Na quarta passada, derrotou o Bahia na partida de ida, fora de casa, e trouxe uma boa vantagem para o jogo de volta. Portanto, é provável que o treinador Tiago Nunes poupe os atletas que estejam desgastados.

O lateral-direito Jonathan, que não está 100%, pode ser poupado. O zagueiro Paulo André, que ficou de fora do último treino, será substituído por Thiago Heleno. O meia Raphael Veiga, um dos destaques do time, também pode entrar nesse rodízio. Além disso, o goleiro Santos, suspenso, não atuará contra o alvinegro.

Provável escalação do Atlético-PR: Felipe Alves; Diego (Jonathan), Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Lucho González, Wellington e Raphael Veiga; Nikão, Marcelo Cirino e Pablo.

Pressão e sufoco

Desde a eliminação da Sul-Americana para o Bahia, o Botafogo vem sofrendo com as cobranças e reclamações da torcida. Junto de todos os problemas dentro do campo, vem a situação financeira do clube, incômoda para cartolas e jogadores. Sem vencer há três jogos, o glorioso é a segunda equipe que mais empatou nesse Brasileirão, ficando atrás apenas do São Paulo. Caso triunfe, o alvinegro pode saltar até três posições, conseguindo assim respirar ares melhores nesse final de ano.

Para o duelo deste sábado, Zé Ricardo promoverá o retorno do meia Leo Valencia, recuperado de lesão, dando um ponto final ao esquema de três volantes. Em compensação, o treinador não poderá contar com Jean, com dores na coxa, e com Rodrigo Pimpão, vetado devido a uma virose. O artilheiro do time no ano, Kieza, está machucado. Aguirre e Brenner disputam sua vaga.

Provável escalação do Botafogo: Saulo; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Valencia, Lindoso e Bochecha; Luiz Fernando, Erik e Brenner.